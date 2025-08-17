ВСУ зачистили ряд населенных пунктов в Донецкой области, в том числе и Покровск, — Генштаб

Украинские подразделения установили контроль в ключевых локациях и нанесли значительные потери врагу. В частности, Силы обороны зачистили ряд населенных пунктов в Донецкой области, среди которых город Покровск.

По данным Генштаба, в период с 4 по 16 августа совместные действия Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии, в частности подразделений 1-го корпуса НГУ "Азов", привели к освобождению сел Грузского, Рубежного, Нововоданого, Петровки, Веселого и Золотого Колодезя. В результате активных действий противник понес значительные потери в живой силе:

безвозвратно погибло 910 человек;

ранены 3354

37 попали в плен.

В общем, ВС РФ понесли значительные потери техники и вооружения. Так, было уничтожено 8 танков, 6 боевых бронированных машин, 103 единицы авто- и мототехники, одну РСЗО, 18 пушек и 91 беспилотник.

Также стабилизационные действия продолжаются на направлении Доброполья, где оккупанты продолжают сдаваться. Только за прошедшие сутки подразделения 19-го армейского корпуса взяли в плен 6 российских военнослужащих.

Публикация Генерального штаба ВСУ в Facebook Фото: Скриншот

Кроме того, силами 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск и смежных подразделений был зачищен город Покровск от вражеских групп и одиночных боевиков.

На Северо-Слобожанском направлении за прошедшие сутки украинские подразделения продвинулись в нескольких локациях, в частности в районе Яблоновки Сумской области, где они приблизились до 1000 метров вперед.

По оперативной информации Генштаба по состоянию на 17 августа, на Покровском направлении украинские защитники отбили 51 штурмовое и наступательное действие врага в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новое Шахово, Новоэкономичное, Родинское, Луч, Лысовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое, Муравка и Филиал.

Ситуация на Покровском направлении

Прорыв ВС РФ под Добропольем: что известно

Напомним, на обновленной карте DeepState показано, что Силы обороны Украины отбросили войска РФ под Добропольем, где 11 августа противник образовал "язык" прорыва длиной около 10 км. Сейчас, по данным карты, этот "язык" к востоку от Доброполья перерезан украинскими подразделениями.

Ранее военные аналитики, объясняли, что прибытие украинских подкреплений, в частности подразделений 1-го корпуса Нацгвардии "Азов", помогло сдержать прорыв россиян и начать локализованные контратаки на собственные укрепления. В общем, прорыв врага оказался более значительным, чем ожидалось, около 200 оккупантов были убиты или ранены.

Также накануне переговоров Трампа и Путина Россия перебрасывала подразделения с Сумского направления в Донецкую область и Запорожье. По словам представителя Украинской добровольческой армии Сергея Братчука, речь идет о силах, которые уже воевали на Сумщине, для усиления активности на Покровском и Новопавловском фронтах.