"Пробуют продавить рубеж": боец Сил обороны о ситуации на Покровском направлении

На Покровском направлении в Донецкой области ВС РФ давят в районе Новоукраинки и Лысовки, а также пытаются прорваться со стороны Зверева. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"В районе Удачного наши бойцы держатся еще в северной части вдоль трассы на Котлино и ближе к железной дороге. То есть сейчас бои идут именно в западной и южной части поселка, линия фронта неустойчива. В Леонтовичах враг пробует продавить рубеж, идет через Зверево и поля со стороны Песчаного, основные бои на южных подступах к селу", — проинформировал боец.

Он отметил, что противник пробует занять посадки и выйти ближе к трассе. Также продолжаются бои с юго-востока от населенного пункта. Кроме этого россияне давят со стороны Новоукраинки на Чунишино.

"Их тактика — движение мелкими группами через посадки, чтобы закрепиться ближе к трассе Е50. Бои продолжаются за лесополосы вокруг села, именно на юго-восточных полях идет горячее всего. Так же, в районе Лисовки враг пробует подойти со стороны Даченского и Зеленого", — рассказал "Мучной".

По его информации, ВС РФ удалось зайти на южные поля, но контрмеры Сил обороны не позволили оккупантам продвинуться вглубь. Сейчас столкновения происходят на южных окраинах, сам населенный пункт под украинским контролем, но давление сохраняется.

В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что на Покровском направлении Силы обороны остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Вольное, Новое Шахово, Заповедное, Новоэкономичное, Миролюбовка, Новоукраинка, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное и в направлении Владимировки, Родинского, Красного Лимана, Покровска, Новопавловки, Молодецкого.

Бои на Покровском направлении — что известно

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что ВС РФ на Покровском направлении смогли продвинуться к нескольким населенным пунктам до 10-12 км благодаря тактике "тысячи порезов" — малые штурмовые группы оккупантов наступали на широком фронте и появились неподалеку Доброполья "внезапно".

17 августа сообщалось, что украинские подразделения установили контроль в ключевых локациях и нанесли значительные потери врагу. В частности, Силы обороны зачистили ряд населенных пунктов в Донецкой области, среди которых город Покровск.

На обновленной карте DeepState показано, что Силы обороны Украины отбросили войска РФ под Добропольем, где 11 августа противник образовал "язык" прорыва длиной около 10 км. Сейчас, по данным карты, этот "язык" к востоку от Доброполья перерезан украинскими подразделениями.