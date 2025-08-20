ВСУ вытесняют россиян из Родинского: ВС РФ отклонились на восточный фланг, — боец (карта)

Вооруженные силы Российской Федерации имеют продвижение рядом с Добропольем, в районе Гектовой Балки. Также оккупанты закрепились в Панковке и в южной части Владимировки и пытались давить южнее в сторону Софиевки.

Related video

На Покровско-Добропольском направлении Силы обороны имеют успехи в районе поселка Родинское. Им удалось отодвинуть противника в сторону террикона. Об этом в своем телеграмм-канале 20 августа сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"Наши казаки начали постепенно отодвигать противника от восточной части Родинского в сторону террикона. Однако, ситуация остается непростой из-за того, что р*саки активно давят с флангов. После того как они установили контроль над населенным пунктом Сухецкое и попыток обхода Красного Лимана с севера — полностью выжать врага от города пока не удается", — написал "Мучной".

Он проинформировал, что ВС РФ имеют продвижение северо-западнее Маяка, в районе Гектовой Балки. Также оккупанты закрепились в Панковке и в южной части Владимировки и пытались давить южнее в сторону Софиевки, но их атаки были остановлены Силами обороны, а россияне понесли потери.

"В целом ситуация требует дополнительного внимания, потому что теперь враг пытается расширить плацдарм с флангов — нельзя допустить чтобы р*саки забрали Владимировку, потом приступили к боям за Шахово и Софиевку. После этого может ухудшиться снабжение в районе Дружковки — туда свободно начнут работать по логистике вражеские экипажи БПЛА", — написал "Мучной".

Наступление РФ — действия россиян под Добропольем и Родинским 20 августа Фото: DeepState

Наступление РФ — детали ситуации в Донецкой области

Также ВС РФ имеют успехи на Константиновском направлении в сторону Ступочки — Предтечино. Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" в своем телеграм-канале "Офицер".

"Продвижение и успехи заключаются в том, что п**ары позабегали как тараканы по подвалам, а потом ноют своим командирам по радийке, что они в окружении без поддержки и нет ничего из еды и воды. Тем не менее, такая тенденция далеко не положительная, потому что если их постоянно там не крепить — они будут развивать со временем успех и уже шаткое присутствие превратится в рубежи, на которых они уверенно закрепились", — отметил "Алекс".

Другой боец ВСУ в телеграмм-канале "Рапорт Сержанта" пишет, что за последние трое суток Покровское направление стало одним из самых горячих. Оккупанты в очередной раз пытается развить наступление сразу на нескольких участках, в частности, в районах населенных пунктов Удачное-Котлино.

"Если еще два дня назад количество таких "накатов" равнялась около 50 в сутки, то сегодня эта цифра возросла. Связаны такие действия с приближением переговоров между Зеленским и х**лом, который при встрече имел бы "козырь в рукаве" взятием например Удачного или Котлиного", — считает военный.

Боец добавил, что оккупанты действуют малыми штурмовыми группами от 2 до 10 человек и ими пытаются "миксовано" прорвать оборону. Без поддержки тяжелой техники, которой здесь почти нет, эти группы остаются на полях и улицах "в качестве 200 хороших русских". Также уточняется, что "Покровск зачищен от ДРГ россиян" и ВСУ стягивают резервы (в том числе БпЛА), чтобы закрыть прорыв в тылы.

Напомним, что на Покровском направлении командиры подразделений Сил обороны боялись сообщать командованию об истинном положении дел, из-за чего произошел прорыв ВС РФ под Добропольем.

Также сообщалось, что ВС РФ на Покровском направлении усилили подразделениями БпЛА, которые ищут позиции пилотов дронов ВСУ и бьют по логистике. Давление на логистику ВСУ на Покровском направлении усилилось, основная задача оккупантов — контроль подъездов и подходов к линии фронта.