ВС РФ продвинулись в Серебрянском лесу, ВСУ вернулись в Толстое: что произошло на фронте (карты)

Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись на 3 км на Лиманском направлении и на 800 м — на Новопавловском. Между тем украинцы смогли вернуть контроль над селом Толстым, хотя россияне и прошли дальше по трассе N15.

Подразделения ВС РФ имеют успехи в трех точках на линии фронта в Донецкой области, сообщили аналитики проекта Deep State. На обновленной карте боевых действий заметно существенное продвижение в Серебрянском лесу. В то же время, ВСУ удалось вернуть контроль над населенным пунктом, об оккупации которого рапортовало Минобороны РФ.

Лиманское направление. На указанном отрезке фронта ВС РФ продвинулись в двух точках у Дибровы и у Серебрянки. В первой точке, расположенной в Серебрянском лесничестве, враг выровнял линию боев по обе стороны от выступления, который появился несколькими днями ранее. Продвижение россиян — около 3 км.

Наступление РФ — ситуация в Серебрянском лесу на Лиманском направлении, 22 августа Фото: DeepState

Другая точка, в которой РФ подвинули позиции ВСУ, — несколько южнее предыдущего участка: речь идет о боях под Серебрянкой. Здесь враг также прошел вперед около 2 км, свидетельствует карта DeepState.

Наступление РФ — ситуация возле села Серебрянка на Лиманском направлении, 22 августа Фото: DeepState

Новопавловское направление. Аналитики сообщили, что украинские бойцы сумели вернуть контроль над Толстым Донецкой области. На карте видим, что село, площадью 0,4 кв. км, все же частично, на восточных окраинах, контролируется россиянами. Также заметна еще одна особенность: ВС РФ продвинулись вперед по трассе N15, которая проходит южнее населенного пункта, и "растеклись" по обе стороны от дороги буквой Т.

Наступление РФ — ситуация возле села Толстое на Новопавловском направлении, 22 августа Фото: DeepState

В заметке DeepState также назвали еще одну точку, в которой продвинулись ВС РФ — это село Ольговское. На карте видим, что враг оттеснил украинцев на 800 м.

Наступление РФ — ситуация возле села Ольговское на Новопавловском направлении, 22 августа Фото: DeepState

Наступление РФ — данные Генштаба ВСУ

Тем временем Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте по состоянию на утро 22 августа. Лиманское направление, на котором имеют продвижение ВС РФ согласно данным DeepState, оказалось на третьем месте по количеству штурмов: их насчитали 24. Новопавловское направление — на втором месте: 35 штурмов. Больше всего атак россиян на Покровском направлении — 43, впрочем, линия фронта здесь не сместилась.

Отметим, Фокус писал о наступлении РФ и о событиях под Покровском. Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов рассказал, что бойцы Сил обороны сумели "срезать" российский прорыв под Добропольем. При этом военный аналитик Константин Машовец предупредил, что не стоит преждевременно радоваться, поскольку враг перебросил на данное направление новые силы и будет давить дальше.

Напоминаем, боец с позывным "Мучной" уточнил, что происходит в Родинском — населенном пункте на полдороги от Покровска и Доброполья.