10 сел за неделю: ВСУ освободили Новомихайловку и отбросили ВС РФ в Зеленом Гаю (карты)

Бойцы Вооруженных сил Украины имеют успехи на Лиманском направлении, полностью выбив подразделения Вооруженных сил Российской Федерации из села Новомихайловка. Кроме того, провели удачную спецоперацию возле населенного пункта под Новопавловкой, расположенным в 260 км к западу.

По состоянию на утро 25 августа украинские подразделения освободили из-под российской оккупации село Новомихайловка, рассказали аналитики DeepState. Впрочем, ВС РФ все же имеют продвижение в двух точках на фронте — возле Удачного к западу от Покровска и возле села Соболевка, расположенного на западной окраине Купянска. При этом в серии сообщений аналитиков можно насчитать около десятка точек, в которых ВСУ имели успехи в течение последней недели — с 15-17 августа по 25 августа.

В последней заметке DeepState указано, что ВСУ продвинулись почти на 3 км в селе Новомихайловка на Лиманском направлении, полностью освободив населенный пункт от россиян. Кроме того, есть успехи в Зеленом Гае рядом с трассой N15 на Покровское и Запорожье: россиян отбросили почти на километр, свидетельствует карта аналитиков.

Бои на Донбассе — продвижение ВСУ под Новомихайловкой 25 августа Фото: DeepState Бои на Донбассе — продвижение ВСУ в Зеленом Гаю 25 августа Фото: DeepState

Бои на Донбассе — как продвигались ВСУ 17-24 августа

В предыдущих сообщениях DeepState можем увидеть серию успехов украинских бойцов, которые состоялись в течение предыдущей недели:

24 августа — подразделения ВС РФ отбросили возле Андреевки на Сумском направлении;

на Сумском направлении; 22 августа — украинцы вернули контроль над селом Толстое на Новопавловском направлении рядом с трассой N15;

на Новопавловском направлении рядом с трассой N15; 15-17 августа — успешная зачистка прорыва под Добропольем и Покровском. Перечисляется шесть населенных пунктов, в которых обезвредили российскую пехоту — Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец.

Согласно отчетам аналитиков, можно насчитать суммарно 10 точек, в которых ВСУ имели успехи в течение последних семи дней (включая Новомихайловку и Зеленый Гай).

Проект DeepState назвали подразделения Сил обороны, благодаря которым появились успехи на разных участках фронта. В частности, речь идет о 1 Армейском корпусе ВСУ, а также о 3 ОШБр, 79 ОДШБр, 82 ОДШБр, 1 и 425 ОШП, 25 ОШБ, 2-й бат 92 ОШБр, 32 ОМБр, 93 ОМБр, 38 ОБрМП и 14 БрОП, Силы беспилотных систем под командованием Роберта Бровди, подразделения НПУ, СБУ.

"Наши бойцы начали работать, зачищая и блокируя [россиян] на занятой ими местности", — отмечается в заметке DeepState.

Между тем в отчетах Генштаба ВСУ не комментировали положительную информацию с фронта. В заметке на Facebook, которая появилась утром 25 августа, указано, что за прошедшие сутки произошло 85 боевых столкновений. Наибольшее количество — под Покровском (31), Новопавловкой (12) и Северском (11).

Отметим, Фокус писал об освобождении села Толстое на Новопавловском направлении. Украинцы вернули контроль над населенным пунктом, но россияне продвинулись дальше вдоль дороги, которая проходит рядом.

