Вибух у центрі Москви: ЗМІ називають інцидент "хлопком", серед поранених співробітник ФСБ (фото)

У московському Центральному дитячому магазині (ЦДМ) на Луб'янці, де також розташована будівля ФСБ, стався вибух. Попередньо, вибухнув газовий балон. Вибух у Москві призвів до постраждалих, серед яких — співробітник ФСБ, якому відірвало кінцівки.

Вибух у Москві стався близько полудня 24 серпня. Попередня причина — вибухнув балон із газом на третьому поверсі. За даними оперативників, сталася його розгерметизація. Але в інциденті, який у росЗМІ називають "хлопком", є чимало дивного. Що сталося в Москві, розбирався Фокус.

Вибух у Москві — що відомо

РосЗМІ про вибух на Луб'янці повідомили стандартно: відвідувачі та співробітники Центрального дитячого магазину, який до 2015 року мав назву центральний універмаг "Детский мир", були евакуйовані ще до прибуття пожежників. У прес-службі столичного главку МНС РФ повідомили, що евакуаційні заходи організувала адміністрація торгового центру. На місце прибуло до 10 карет швидкої допомоги та саперне відділення.

ЦДМ знаходиться біля будівлі ФСБ Росії Фото: Скриншот

Очевидці розповіли, що "всі злякалися", але евакуація пройшла штатно.

Унаслідок вибуху постраждали три людини. Двох було госпіталізовано, одному надали допомогу на місці. Наразі причиною вибуху мер Москви Сергій Собянін називає "технічну несправність обладнання". Пізніше з'явилася інформація, що одна людина загинула.

Наслідки "інциденту" в ЦДМ у Москві

РосЗМІ РИА Новости писали про "хлопок балона з гелієм", ТАСС повідомив про розгерметизацію газового балона.

Під час вибуху в Москві постраждав співробітник ФСБ

"Московский Комсомолец" назвав імена постраждалих — 53-річна Ірина З., 55-річний Олексій Т. і 40-річна Хуршида Б. В останньої сталася панічна атака, а двом іншим "відірвало руки".

Наслідки "інциденту" в ЦДМ у Москві Фото: Соцсети Наслідки "інциденту" в ЦДМ у Москві Фото: Соцсети

Пізніше деякі не російські ЗМІ повідомили, що один із постраждалих — співробітник ФСБ 55-річний Олексій Титов.

"Його сумку з посвідченням знайшли на місці, самого з важкими травмами ніг ввели у штучну кому", — пише NEXTA Live. Раніше повідомлялося, що Титову відірвало руки. На відео з місця події видно, як у швидку завантажують закривавленого чоловіка.

Виявилося, що Олексій Титов обіймає "керівну посаду". Його дружина повідомила, що він має стосунок до спецслужби і прийшов у Дитячий світ "на обід".

Вибух у Москві — що кажуть очевидці

Про "хлопок" росЗМІ пишуть стримано, але очевидці кажуть інше: "Це був дуже сильний вибух, весь третій поверх зруйновано".

ФСБ оточили місце вибуху в ЦДМ Фото: Соцсети

Розповіді очевидців свідчать, що пожежна сигналізація в будівлі увімкнулася з великою затримкою. "Від вибуху до сигналізації минуло не більше 10 хвилин", — розповіла співробітниця магазину. Інші співробітники ЦДМ розповідали, що оповіщення увімкнулося через сім хвилин після вибуху. "Сигналізація, так, прозвучала, просто не відразу", — говорила ще одна співробітниця магазину.

Швидкі біля будівлі ЦДМ у Москві Фото: Соцсети

Також цікаво, що першим офіційно про вибух повідомив Департамент здоров'я Москви, опублікувавши відео з місця події. Депздоров'я також опублікував відео, на якому видно пошкодження всередині ЦДМ, проте пізніше відредагував публікацію, видаливши цю частину відео. Але повне відео вже розійшлося по ЗМІ та соцмережах.

Вибух у ЦДМ у Москві розніс третій поверх

А потім інші російські відомства теж стали "підчищати" інформацію за фактом вибуху в ЦДМ. Було видалено відео з кадрами зсередини будівлі, де видно наслідки "хлопка". А всі ЗМІ змінили риторику, називаючи вибух інцидентом і "хлопком". Наприклад, росЗМІ URA.RU називає вибух, який розніс цілий поверх дитячого магазину в центрі Москви, "НП".

У самому ЦДМ вибух делікатно називають "інцидентом" Фото: Соцсети

В офіційному релізі СКР навіть не названо статті КК, за якою було порушено кримінальну справу. Хоча вибух у Дитячому світі стався тільки 24 серпня і в центрі Москви, сьогодні, 25 серпня, про нього вже практично не пишуть.

