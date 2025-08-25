Взрыв в центре Москвы: СМИ называют инцидент "хлопком", среди раненых сотрудник ФСБ (фото)

В московском Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке, где также находится здание ФСБ, произошел взрыв. Предварительно, взорвался газовый баллон. Взрыв в Москве привел к пострадавшим, среди которых — сотрудник ФСБ, которому оторвало конечности.

Взрыв в Москве произошел около полудня 24 августа. Предварительная причина — взорвался баллон с газом на третьем этаж. По данным оперативников, произошла его разгерметизация. Но в инциденте, который в росСМИ называют "хлопком", есть немало странного. Что случилось в Москве, разбирался Фокус.

Взрыв в Москве — что известно

РосСМИ о взрыве на Лубянке сообщили стандартно: посетители и сотрудники Центрального детского магазина, который до 2015 года назывался центральный универмаг "Детский мир", были эвакуированы еще до прибытия пожарных. В пресс-службе столичного главка МЧС РФ сообщили, что эвакуационные мероприятия организовала администрация торгового центра. На место прибыло до 10 карет скорой помощи и саперное отделение.

ЦДМ находтся у здания ФСБ России Фото: Скриншот

Очевидцы рассказали, что "все испугались", но эвакуация прошла штатно.

В результате взрыва пострадали три человека. Двое были госпитализированы, одному оказали помощь на месте. На данный момент причиной взрыва мэр Москвы Сергей Собянин называет "техническую неисправностью оборудования". Позже появилась информация, что один человек погиб.

Последствия "инцидента" в ЦДМ в Москве

РосСМИ РИА Новости писали о "хлопке баллона с гелием", ТАСС сообщил о разгерметизации газового баллона.

При взрыве в Москве пострадал сотрудник ФСБ

"Московский Комсомолец" назвал имена пострадавших — 53-летняя Ирина З., 55-летний Алексей Т. и 40-летняя Хуршида Б. У последней случилась паническая атака, а двоим другим "оторвало руки".

Последствия "инцидента" в ЦДМ в Москве Фото: Соцсети Последствия "инцидента" в ЦДМ в Москве Фото: Соцсети

Позже некоторые не российские СМИ сообщили, что один из пострадавших – сотрудник ФСБ 55-летний Алексей Титов.

"Его сумку с удостоверением нашли на месте, самого с тяжелыми травмами ног ввели в искусственную кому", — пишет NEXTA Live. Ранее сообщалось, что Титову оторвало руки. На видео с места события видно, как в скорую загружают окровавленного мужчину.

Оказалось, что Алексей Титов занимает "руководящую должность". Его жена сообщила, что он имеет отношение к спецслужбе и пришел в Детский мир "на обед".

Взрыв в Москве — что говорят очевидцы

Про "хлопок" росСМИ пишут сдержанно, но очевидцы говорят иное: "Это был очень сильный взрыв, весь третий этаж разрушен".

ФСБ оцепили место взрыва в ЦДМ Фото: Соцсети

Рассказы очевидцев свидетельствуют, что пожарная сигнализация в здании включилась с большой задержкой. "От взрыва до сигнализации прошло не больше 10 минут", — рассказала сотрудница магазина. Другие сотрудники ЦДМ рассказывали, что оповещение включилось через семь минут после взрыва. "Сигнализация, да, прозвучала, просто не сразу", — говорила еще одна сотрудница магазина.

Скорые у здания ЦДМ в Москве Фото: Соцсети

Также интересно, что первым официально о взрыве сообщил Департамент здоровья Москвы, опубликовав видео с места события. Депздрав также опубликовал видео, на котором видно повреждения внутри ЦДМ, однако позднее отредактировал публикацию, удалив эту часть видео. Но полное видео уже разошлось по СМИ и соцсетям.

Взрыв в ЦДМ в Москве разнес третий этаж

А после другие российские ведомства тоже стали "подчищать" информацию по факту взрыва в ЦДМ. Было удалено видео с кадрами изнутри здания, где видны последствия "хлопка". А все СМИ изменили риторику, называя взрыв, инцидентом и "хлопком". Например, росСМИ URA.RU называет взрыв, который разнес целый этаж детского магазина в центре Москвы, "ЧП".

В самом ЦДМ взрыв деликатно называют "инцидентом" Фото: Соцсети

В официальном релизе СКР даже не названа статья УК, по которой было возбуждено уголовное дело. Хотя взрыв в Детском мире произошел только 24 августа и в центре Москвы, сегодня, 25 августа, о нем уже практически не пишут.

