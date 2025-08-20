Нетрадиционная война России: как Кремль устраивает диверсии против критической инфраструктуры Европы

Своей кампанией диверсий, шпионажа и тайных действий Россия пытается дестабилизировать европейские правительства и подорвать общественную поддержку Украины, навязывая социальные и экономические издержки Европе.

Россия ведет масштабную и нетрадиционную войну против Европы, сосредотачиваясь на диверсиях в отношении критической инфраструктуры, от военных объектов и энергетических сетей до коммуникаций и подводных кабелей, испытывая устойчивость европейских правительств и обществ и бросая вызов сдерживанию НАТО/ЕС. Об этом говорится в исследовании Международного института стратегических исследований (IISS).

Как пишет IISS, своей кампанией диверсий, шпионажа и тайных действий Россия пытается дестабилизировать европейские правительства и подорвать общественную поддержку Украины, навязывая социальные и экономические расходы Европе. Кроме этого Кремль пытается ослабить коллективную способность НАТО и Европейского Союза реагировать на российскую агрессию.

Война РФ как вызов правительствам стран Европы

Отчет разделен на три раздела. В разделе 1 определены системные уязвимости и зависимости, которые подвергают европейскую критическую инфраструктуру риску российских диверсионных операций, в частности, и хрупкость взаимосвязанных и взаимозависимых систем. В разделе 2 исследуется интеграция Россией инфраструктурного саботажа в ее более широкую стратегию гибридной войны, подробно описываются развивающиеся методы, используемые российскими спецслужбами. В главе 3 рассматривается стратегический вызов, с которым сталкиваются европейские правительства, эффективно реагируя на кампанию Москвы в Европе.

Отчет завершается стратегическими последствиями саботажной кампании России, подчеркивая насущную необходимость в более настойчивой и проактивной позиции для противодействия российской агрессии и защиты европейской безопасности.

В отчете отмечается, что эта нетрадиционная война РФ начала обостряться в 2022 году параллельно с вторжением России в Украину. Хотя России до сих пор не удалось достичь своей основной цели, в Европе пытались реагировать на диверсионные операции РФ, но имели трудности по согласованию единого ответа, координации действий и разработке эффективных мер сдерживания Кремля в попытке навязать Европе дополнительные расходы.

"Критическая инфраструктура Европы особенно уязвима к саботажу, поскольку она находится в таком плохом состоянии после десятилетий отложенного обслуживания и отсутствия инвестиций со стороны национальных правительств и частного сектора. Россия атаковала критически важную инфраструктуру, чтобы получить прямую стратегическую выгоду в своей войне в Украине и в рамках своего более широкого конфликта с Западом", — говорится в отчете.

Методы российской гибридной войны по всей Европе, январь 2018 — июнь 2025

Количество атак возросло почти в 4 раза

IISS собрал статистику диверсий РФ и пришел к выводу, что больше всего из них приходятся на критическую инфраструктуру Европы.

Сообщается, что несмотря на выявление российских шпионов, РФ и дальше удается эффективно вербовать граждан третьих стран онлайн для обхода мер европейской контрразведки. Эта тактика является довольно успешной, но спецслужбам РФ приходится иметь проблемы с качеством посредников, что приводит к выявлению и срыву их деятельности.

Некоторые государства-члены НАТО считают нетрадиционную войну России как часть ее долгосрочной подготовки к потенциальной военной конфронтации с НАТО, указано в отчете.

Не так давно российские диверсионные операции в Европе расширили спектр целей и масштаб атак. Количество атак выросло почти в четыре раза с 2023 по 2024 год. Данные IISS показывают, что наиболее частыми целями ECI являются объекты, связанные с войной в Украине, и правительственные учреждения. В частности, Россия атакует базы, производственные объекты и объекты, связанные с транспортировкой военной помощи Украине, свидетельствует инфографика аналитиков.

Частота гибридной войны России по всей Европе, январь 2018 — июнь 2025

В Европе не знают, как реагировать на диверсии РФ

Нестандартная война России против Европы создает значительные политические вызовы для западных правительств. Российская доктрина намеренно размывает границы между войной и миром, усложняя для европейских правительств выявление и реагирование на такую агрессию. В ответ НАТО и ЕС определили нетрадиционную войну России как операции в "серой зоне", ее концепция описывает враждебную деятельность ниже порога прямого конфликта между государствами, и является бюрократическим щитом, позволяющим правительствам избегать решительных действий и ответственности.

Вместо прояснения угроз понятие "серой зоны" посеяло путаницу, размывая границы между национальной безопасностью, дипломатией и правоохранительными органами. Такое распределение ответственности препятствует возникновению единого и стратегического ответа; вместо этого правительства часто прибегают к оборонительным, реактивным мерам, удваивая защиту, вместо того, чтобы принимать проактивные, решительные меры, необходимые для сдерживания и прекращения деятельности России.

Тенденция рассматривать каждый инцидент отдельно, а не как часть более широкой кремлевской кампании, усугубила проблему и способствовала отсутствию согласованных действий всего правительства.

Гибридная война России январь 2018 — июнь 2025

Как отмечал военный историк Хью Страчан, критическим недостатком западного мышления в сфере безопасности является отсутствие четкости относительно того, что представляет собой войну, что создает опасную путаницу. Разрешение Кремлю нормализовать саботаж как инструмент государственного управления рискует долгосрочной стратегической эрозией и просчетами, что может втянуть Европу в более глубокий конфликт.

Напомним, что недавно правительство Великобритании разоблачило десятки агентов, включая двух, которые преследовали дочь Сергея Скрипаля. А также тех, кто устраивал взрывы и диверсии, как в Британии, так и в странах ЕС.

Также европейская комиссия проводит расследование в отношении возможной шпионки РФ, которая работает переводчицей и была приглашена на закрытую встречу в Брюсселе. Переводчицу удалили из зала заседаний, поскольку она записывала выступление президента Украины Владимира Зеленского по обороне и оружию.