Подозревают в шпионаже на РФ: ЕС уволил переводчицу, которая записывала закрытое выступление Зеленского

Европейская комиссия ведет расследование в отношении возможной шпионки Российской Федерации, которая работает переводчицей и была приглашена на закрытую встречу в Брюсселе. Переводчицу удалили из зала заседаний, поскольку она записывала выступление президента Украины Владимира Зеленского по обороне и оружию.

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Переводчицу уволили и отныне ее не будут приглашать на международные встречи, говорится в статье французского издания Le Monde. Между тем выяснилось, что украинские дипломаты никогда не хотели с ней работать, поскольку знали о контактах с российскими чиновниками. Подозреваемая имеет российскую семью, живет в Европе и работает французско-украинской переводчицей.

Медиа объяснило, что тревожное событие произошло 19 декабря 2024 года во время закрытой встречи Зеленского и политиков ЕС. Основной вопрос — это предоставление 30 млрд евро на усиление обороны Украины (на оружие) и на защиту энергетики. На закрытых встречах присутствуют переводчики, но любые записи запрещены, отмечает издание. Впрочем, чешские переводчики заметили "госпожу И." (фамилия не указана), которая делала какие-то заметки. Работники службы безопасности немедленно "ворвались в кабину", поймав женщину "на горячем". Заметки изъяли, а переводчицу вывели из помещения, рассказали журналистам источники в спецслужбах ЕС. После этого ее лишили аккредитации, запретили заходить в здания Еврокомиссии и начали расследование.

Шпионы РФ — детали

Выяснилось, что "госпожа И." из российской семьи, которая некоторое время жила в Украине. В течение 20 лет она работает переводчицей-фрилансером. Места работы — представительство НАТО, Еврокомиссия, Министерство обороны Франции. Образование подозреваемой — специальность английский язык, зарубежная литература и психология (Киев, 2002 год), а затем — Институт переводчиков, интерпретаторов и международных отношений (Страсбург).

Журналисты получили информацию от дипломатических источников относительно инцидента с возможной шпионкой РФ. Источники рассказали, что госпожа И. дважды в 2024 году по приглашению министерства иностранных дел работала на международных конференциях. После событий на закрытой встрече ее должны были исключить из списков официальных переводчиков, но до сих пор не исключили. Кроме того, медиа привело позицию украинских дипломатов. Украинцы несколько лет подряд не позволяли фигурантке посещать визиты Зеленского, поскольку не верили в ее порядочность.

"Среди претензий, высказанных чиновницей украинской канцелярии в Париже, является тот факт, что она поддерживает профессиональные отношения с российскими чиновниками", — говорится в статье.

Le Monde пообщалось с госпожой И. Переводчица заверила, что произошло какое-то "недоразумение". Впрочем, после вопроса о заметках на закрытой встрече она отказалась от дальнейших комментариев.

Французское медиа не публиковало полного имени и фамилии фигурантки, которую подозревают в шпионаже на РФ. Также нет ни одного фото подозреваемой.

Отметим, в марте 2025 года медиа L'Express рассказало о шпионах РФ, которые провели 13 спецопераций на территории ЕС. Согласно данным расследования, они похищали данные о разработке оружия, взламывали аккаунты политиков.

Напоминаем, весной 2020 СБУ разоблачило шпиона спецслужб РФ, который был курсантом украинского военного учебного заведения.