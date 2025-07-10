Підозрюють у шпигунстві на РФ: ЄС звільнив перекладачку, яка нотувала закритий виступ Зеленського

Європейська комісія веде розслідування щодо можливої шпигунки Російської Федерації, яка працює перекладачкою та була запрошена на закриту зустріч у Брюсселі. Перекладачку видалили із зали засідань, оскільки вона нотувала виступ президента України Володимира Зеленського щодо оборони та зброї.

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Перекладачку звільнили й відтепер її не запрошуватимуть на міжнародні зустрічі, ідеться у статті французького видання Le Monde. Тим часом з'ясувалось, що українські дипломати ніколи не хотіли з нею працювати, оскільки знали про контакти з російськими чиновниками. Підозрювана має російську родину, живе у Європі та працює французько-українською перекладачкою.

Медіа пояснило, що тривожна подія сталась 19 грудня 2024 року під час закритої зустрічі Зеленського та політиків ЄС. Основне питання — це надання 30 млрд євро на посилення оборони України (на зброю) та на захист енергетики. На закритих зустрічах присутні перекладачі, але будь-які записи заборонені, наголошує видання. Втім, чеські перекладачі помітили "пані І." (прізвище не вказане), яка робила якісь нотатки. Працівники служби безпеки негайно "увірвались до кабіни", спіймавши жінку "на гарячому". Нотатки вилучили, а перекладачку вивели з приміщення, розповіли журналістам джерела у спецслужбах ЄС. Після цього її позбавили акредитації, заборонили заходити в будівлі Єврокомісії та почали розслідування.

Шпигуни РФ — деталі

З'ясувалось, що "пані І." з російської родини, яка певний час жила в Україні. Протягом 20 років вона працює перекладачкою-фрілансеркою. Місця роботи — представництво НАТО, Єврокомісія, Міністерство оборони Франції. Освіта підозрюваної — спеціальність англійська мова, зарубіжна література та психологія (Київ, 2002 рік), а потім — Інститут перекладачів, інтерпретаторів та міжнародних відносин (Страсбург).

Журналісти отримали інформацію від дипломатичних джерел щодо інциденту з можливою шпигункою РФ. Джерела розповіли, що пані І. двічі у 2024 році на запрошення міністерства закордонних справ працювала на міжнародних конференціях. Після подій на закритій зустрічі її мали виключити зі списків офіційних перекладачів, але досі не виключили. Крім того, медіа навело позицію українських дипломатів. Українці кілька років поспіль не дозволяли фігурантці відвідувати візити Зеленського, оскільки не вірили у її порядність.

"Серед претензій, висловлених чиновницею української канцелярії в Парижі, є той факт, що вона підтримує професійні стосунки з російськими чиновниками", — ідеться у статті.

Le Monde поспілкувалось із пані І. Перекладачка запевнила, що сталось якесь "непорозуміння". Втім, після питання про нотатки на закритій зустрічі вона відмовилась від подальших коментарів.

Французьке медіа не публікувало повного імені та прізвища фігурантки, яку підозрюють у шпигунстві на РФ. Також немає жодного фото підозрюваної.

Зазначимо, у березні 2025 року медіа L’Express розповіло про шпигунів РФ, які провели 13 спецоперацій на території ЄС. Згідно з даними розслідування, вони викрадали дані про розроблення зброї, зламували акаунти політиків.

Нагадуємо, весною 2020 СБУ викрила шпигуна спецслужб РФ, який був курсантом українського військового навчального закладу.