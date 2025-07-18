В Великобритании разоблачили российских шпионов, которые ответственны за удар по театру в Мариуополе

Правительство Великобритании разоблачило десятки агентов, включая двоих, которые преследовали дочь Сергея Скрипаля. А также тех, кто устраивал взрывы и диверсии, как в Британии, так и в странах ЕС.

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Двое агентов были обвинены во взломе мобильного телефона Юлии Скрипаль за пять лет до того, как российское разведывательное управление ГРУ отравило их смертоносным нервно-паралитическим веществом "Новичок" на улицах Солсбери в 2018 году, пишет Telegraph.

Остальные занимались диверсиями в Европе, чтобы подорвать поддержку Украины.

Российские шпионы, которые действовали на территории Европы Фото: Скриншот

18 июля Министерство иностранных дел Великобритании объявило о введении санкций в отношении 18 шпионов и трех подразделений ГРУ в рамках пресечения кампании Владимира Путина по сеянию хаоса на континенте. Усилия Великобритании по разоблачению тайных операций поддерживались американским ФБР и разведывательными службами всего военного альянса НАТО.

Среди этих оперативников — Иван Ермаков и Алексей Лукашев. Этих два старших сотрудника элитного хакерского подразделения ГРУ 26165 взломали телефон Юлии Скрипаль. Ермаков и Лукашев также фигурируют в списке разыскиваемых ФБР лиц за их предполагаемую роль во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, на которых в конечном итоге победил Дональд Трамп.

Отравление Скрипалей в Великобритании

Подразделение 26165 также фигурировало в расследованиях предполагаемых хакерских атак на президентские выборы во Франции и политического вмешательства в Германии. Сообщается, что в 2022 году это же подразделение отвечало за ракетные удары по театру в Мариуполе, где прятались мирные жители и дети.

Разрушенный россиянами театр в Мариуполе Фото: Flickr

Утверждается, что российские шпионы ответственны за серию взломов и атак на европейскую военную поддержку Украины.

Например, за поджог склада в Восточном Лондоне, использовавшегося для доставки гуманитарной помощи и спутниковых интернет-систем Starlink Илона Маска в Украину. Трое мужчин недавно были признаны виновными в поджоге склада. Прокуроры считают, что их завербовали наемники ЧВК "Вагнер".

Пожар в Лондоне Фото: Merseyside Police

Британские следователи также проверяли, отправляли ли российские агенты по почте зажигательное устройство после того, как оно взорвалось в хабе DHL в Бирмингеме в прошлом году. По всей Европе была зарегистрирована серия подобных инцидентов, включая пожары на складах и саботаж на железнодорожных путях.

В последние годы подразделение ГРУ 29155 было привлечено высшими лицами России, принимающими решения, к организации серии покушений на убийство, включая покушение на Скрипалей. А также сотрудники ГРУ РФ вербовали афганцев для консультирования и финансирования нападений Талибана на силы возглавляемой США коалиции до вывода американских войск в 2022 году.

Кроме этого, они управляют фабриками троллей под названием "Африканская инициатива". Это организация маскируется под информационное агентство из Москвы. Но на самом деле это инструмент российской дезинформационной деятельности на всем континенте, согласно отчету французского агентства Vignium, отслеживающего иностранное цифровое вмешательство.

Подразделения ГРУ 74455, 26165, 29155 также попали под санкции Великобритании. Российским шпионам, попавшим в санкционный список, будут введены запреты на поездки и заморозка активов, а зарегистрированным в Великобритании компаниям будет запрещено оказывать им помощь в какой-либо форме.

Российские шпионы: что о них известно

В санкционный список попали российские шпионы за которых даже назначена награда в США. Вот информация о некоторых из них

Евгений Серебряков

44-летний Серебряков — опытный кибероператор, приписанный к Главному управлению ГРУ (часть 26165).

Серебряков официально связан с кибератакой 2018 года на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Нидерландах, которая была предотвращена голландскими властями до того, как хакеры смогли ее взломать.

По данным ФБР, он специализируется на тайных операциях за рубежом, направленных против антидопинговых агентств и спортивных федераций, в том числе во время летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2016 года, которые проходили в Бразилии.

Серебряков действовал под дипломатическим прикрытием и использовал семь известных псевдонимов.

Анатолий Ковалев

Ковалев воплощает в себе целый спектр тактик ГРУ: кибернетические, биологические и тайные операции.

Известный оперативник ГРУ (подразделение 26165), он известен тем, что возглавлял кибератаки на избирательные системы штатов и федерального правительства США в 2016 году, а также вмешивался в критически важную инфраструктуру политических организаций Украины и Франции. Ему и шести офицерам ГРУ предъявлены уголовные обвинения в Пенсильвании.

Владислав Боровков и Николай Корчагин

Боровков — офицер ГРУ среднего звена, замешанный в кибершпионаже и хакерских кампаниях, направленных против западных правительств.

ФБР обвинило его в нападении на критически важную инфраструктуру в десятках западных стран и ее компрометации. Он разыскивается ФБР за предполагаемые кибератаки в период с декабря 2020 года по август 2024 года. ФБР объявило награду в 10 миллионов долларов тому, кто предоставит информацию, помогающую установить его местонахождение, как и за Николая Корчагина, которого обвиняют в преступной кибердеятельности.

Виктор Нетыкшо

Офицер ГРУ, один из 12, разыскиваемых ФБР за вмешательство в президентские выборы 2016 года. У ФБР были фотографии 11 офицеров, но Нетыкшо оставался безликим до вмешательства украинской группы "хактивистов". Движение "КіберСпротив" раскрыло его личность, взломав электронную почту его жены, Оксаны Сергеевны Нетыкшо. Предполагается, что он является командиром части 26165.

Артем Куреев

Главный редактор "Африканской инициативы". По данным Bloomberg, он часто общался примерно с полудюжиной европейских журналистов, часто организовывая и покрывая расходы на поездки некоторых из них для посещения оккупированных территорий Украины.

161-й центр подготовки специалистов (ЦПС) (в/ч 29155) ГРУ

Это подразделение, известное как Отряд 29155 является секретным подразделением российской военной разведки, подчиняющимся ГРУ. Его задача — подготовка агентов для проведения диверсий, организации убийств и ведения нетрадиционных боевых действий.

В отличие от традиционных киберподразделений этот секретный центр готовит агентов для тайных операций за рубежом, включая целевые убийства и подрывную деятельность. Его связывали с несколькими громкими инцидентами, такими как отравление Сергея Скрипаля в Великобритании и покушения на перебежчиков по всей Европе.

Напомним, Европейская комиссия ведет расследование в отношении возможной шпионки Российской Федерации, которая работает переводчицей и была приглашена на закрытую встречу в Брюсселе. Переводчицу удалили из зала заседаний, поскольку она записывала выступление президента Украины Владимира Зеленского по обороне и оружию.

А в марте 2025 года медиа L'Express рассказало о шпионах РФ, которые провели 13 спецопераций на территории ЕС. Они похищали данные о разработке оружия и взламывали аккаунты политиков.