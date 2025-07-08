Уничтожили Starlink для Украины и хотели похитить Чичваркина: в Британии осудили наемников ЧВК "Вагнер"

Трое британцев были завербованы через соцсети. И получили задание сжечь склад со Starlink, винный магазин российского бизнесмена Евгения Чичваркина, а самого его похитить. Но успели они только сжечь склад. В полиции их назвали наемниками, мотивированными "старой доброй жадностью".

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Трое поджигателей: Нии Коджо Менсах, 23 года, Джаким Баррингтон Роуз, 23 года, и Угниус Асмена, 20 лет, были осуждены за поджог в Лейтоне, восточный Лондон, в результате которого был нанесен ущерб в размере 1 миллиона фунтов стерлингов. Склад сгорел дотла со всем содержимым, в том числе и Starlink, которые предназначались для Украины, пишет Daily Mail.

Завербованные ЧВК "Вагнера" британцы, устроили поджог в Лондоне

"Архитектором" заговора был Дилан Эрл, 21 год, строитель и по совместительству наркоторговец, который жил с родителями в отдельном доме в сельской местности Лестершира. Ему и Джейку Ривзу, 23 года, заплатили за то, чтобы они уничтожили оборудование, прежде чем вербовать других мужчин.

Эрл и Ривз ранее признали поджог с отягчающими обстоятельствами и правонарушение в соответствии с Законом о национальной безопасности. Эрл хвастался, что он может построить "связь" между группой Вагнера , ИРА и ирландским преступным картелем Кинахан.

Нападение на склад 20 марта прошлого года транслировалось бандой в прямом эфире британскому вербовщику, который отчитывался перед русскими. Он наложил на видео музыку и поделился ею со своими друзьями.

В итоге камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Роуз и Менсах выходят из машины, перелезают через стену и приближаются к складам. Затем вспыхивает пожар и они убегают.

Когда они убегали с места преступления, Роуз выронил очень большой нож со своей ДНК на нем, а Менса позже отправил Ривзу сообщение, в котором сказал: "L9 (прозвище Роуза) оставил своего Рэмбо на месте преступления".

Чтобы взять пожар под контроль, потребовалось восемь пожарных расчетов, состоящих из 60 пожарных. Пожар нанес ущерб в размере 1 миллиона фунтов стерлингов и уничтожил имущества более 100 000 фунтов стерлингов оборудования, предназначенного для Украины.

Помимо поджога склада, группе было поручено сжечь эксклюзивный ресторан и винный магазин в Мейфэре, а также похитить миллиардера, владельца магазина Евгения Чичваркина, который помогал ВСУ.

Евгений Чичваркин на митинге в Берлине Фото: Соцсети

Сообщается, что Дилан Эрл был вдохновителем заговора. Он присоединился к каналу Telegram под названием Grey Zone, который был создан в 2022 году как рупор ЧВК "Вагнер". Там регулярно публиковались посты, призывая людей из европейских стран присоединиться к РФ в войне против Украины. Связался с кураторами и получил задание. Он должен был получить деньги за поджог и собирался переехать в Россию. Чтобы подготовиться, ему посоветовали посмотреть шпионский сериал "Американцы".

Однако поджигатели, которым обещали тысячи фунтов, забыли заснять на видео горящий склад и так и не получили денег за нападение.

21-летний Дилан Эрл стал наемников ЧВК "Вагнер"

Кураторы в РФ отчитали Эрла за то, что он не сообщил им о своем плане: "Следующий пожар должен быть окончательно одобрен, и вы должны заранее назвать место и время".

В итоге Эрл пообещал устроить и другие поджоги, но на следующий день его арестовали на парковке магазина рядом с домом.

Эрл признал себя виновным в поджоге при отягчающих обстоятельствах и подготовке акта в соответствии с Законом о национальной безопасности, а Ривз признал себя виновным в поджоге при отягчающих обстоятельствах и согласии принять деньги от иностранной разведывательной службы.

Трое из мужчин, которые отправились на склад, отрицали поджог с отягчающими обстоятельствами, но были признаны виновными после месячного судебного разбирательства.

Дэвид Коуторн, глава контртеррористического подразделения Королевской прокурорской службы, сказал: "Поджог, совершенный от имени "Группы Вагнера", частной военной компании, тесно связанной с российским государством, был организован британцами, которые завербовали других. Эти приговоры посылают четкий сигнал о том, что подобные правонарушения не будут допускаться на территории Великобритании", — отметил он.

Напомним, службы безопасности по всей Европе находятся в состоянии готовности к новому оружию российской войны – поджогам и диверсиям – после серии загадочных пожаров и нападений на инфраструктуру в странах Балтии, Германии и Великобритании.

А глава МИД Чехии отметил, что в течение 2024 года в ЕС произошло 500 различных инцидентов, из которых почти 100 имеют отношение к деятельности РФ в Европе.