Знищили Starlink для України і хотіли викрасти Чичваркіна: у Британії засудили найманців ПВК "Вагнер"

Троє британців були завербовані через соцмережі. І отримали завдання спалити склад зі Starlink, винний магазин російського бізнесмена Євгена Чичваркіна, а самого його викрасти. Але встигли вони тільки спалити склад. У поліції їх назвали найманцями, мотивованими "старою доброю жадібністю".

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Троє паліїв: Нії Коджо Менсах, 23 роки, Джакім Баррингтон Роуз, 23 роки, та Угніус Асмена, 20 років, були засуджені за підпал у Лейтоні, східний Лондон, унаслідок якого було завдано збитків у розмірі 1 мільйона фунтів стерлінгів. Склад згорів дотла з усім вмістом, зокрема і Starlink, які призначалися для України, пише Daily Mail.

Завербовані ПВК "Вагнера" британці влаштували підпал у Лондоні

"Архітектором" змови був Ділан Ерл, 21 рік, будівельник і за сумісництвом наркоторговець, який жив із батьками в окремому будинку в сільській місцевості Лестершира. Йому і Джейку Рівзу, 23 роки, заплатили за те, щоб вони знищили обладнання, перш ніж вербувати інших чоловіків.

Ерл і Рівз раніше визнали підпал з обтяжуючими обставинами і правопорушення відповідно до Закону про національну безпеку. Ерл хвалився, що він може побудувати "зв'язок" між групою Вагнера, ІРА та ірландським злочинним картелем Кінахан.

Напад на склад 20 березня минулого року транслювався бандою в прямому ефірі британському вербувальнику, який звітував перед росіянами. Він наклав на відео музику і поділився нею зі своїми друзями.

У підсумку камери відеоспостереження зафіксували, як Роуз і Менсах виходять із машини, перелазять через стіну і наближаються до складів. Потім спалахує пожежа і вони тікають.

Коли вони тікали з місця злочину, Роуз впустив дуже великий ніж зі своєю ДНК на ньому, а Менса пізніше відправив Рівзу повідомлення, в якому сказав: "L9 (прізвисько Роуза) залишив свого Рембо на місці злочину".

Щоб узяти пожежу під контроль, знадобилося вісім пожежних розрахунків, що складаються з 60 пожежників. Пожежа завдала збитків у розмірі 1 мільйона фунтів стерлінгів і знищила майна понад 100 000 фунтів стерлінгів обладнання, призначеного для України.

Крім підпалу складу, групі було доручено спалити ексклюзивний ресторан і винний магазин у Мейфері, а також викрасти мільярдера, власника магазину Євгена Чичваркіна, який допомагав ЗСУ.

Євген Чичваркін на мітингу в Берліні Фото: Соцсети

Повідомляється, що Ділан Ерл був натхненником змови. Він приєднався до каналу Telegram під назвою Grey Zone, який був створений у 2022 році як рупор ПВК "Вагнер". Там регулярно публікували пости, закликаючи людей з європейських країн приєднатися до РФ у війні проти України. Зв'язався з кураторами й отримав завдання. Він мав отримати гроші за підпал і збирався переїхати до Росії. Щоб підготуватися, йому порадили подивитися шпигунський серіал "Американці".

Однак палії, яким обіцяли тисячі фунтів, забули зняти на відео палаючий склад і так і не отримали грошей за напад.

21-річний Ділан Ерл став найманцем ПВК "Вагнер"

Куратори в РФ відчитали Ерла за те, що він не повідомив їм про свій план: "Наступну пожежу має бути остаточно схвалено, і ви маєте заздалегідь назвати місце і час".

У підсумку Ерл пообіцяв влаштувати й інші підпали, але наступного дня його заарештували на парковці магазину поруч із будинком.

Ерл визнав себе винним у підпалі за обтяжливих обставин і підготовці акту відповідно до Закону про національну безпеку, а Рівз визнав себе винним у підпалі за обтяжливих обставин і згоді прийняти гроші від іноземної розвідувальної служби.

Троє з чоловіків, які вирушили на склад, заперечували підпал з обтяжувальними обставинами, але були визнані винними після місячного судового розгляду.

Девід Коуторн, голова контртерористичного підрозділу Королівської прокурорської служби, сказав: "Підпал, вчинений від імені "Групи Вагнера", приватної військової компанії, тісно пов'язаної з російською державою, був організований британцями, які завербували інших. Ці вироки посилають чіткий сигнал про те, що подібні правопорушення не допускатимуться на території Великої Британії", — зазначив він.

Нагадаємо, служби безпеки в усій Європі перебувають у стані готовності до нової зброї російської війни — підпалів і диверсій — після серії загадкових пожеж і нападів на інфраструктуру в країнах Балтії, Німеччині та Великій Британії.

А очільник МЗС Чехії зазначив, що протягом 2024 року в ЄС сталося 500 різних інцидентів, з яких майже 100 мають стосунок до діяльності РФ у Європі.