РФ підозрюють у підпалах і диверсіях у Британії, Польщі та інших країнах Європи, — The Guardian

Після пожежі на складі IKEA в Литві прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск припустив, що це могла бути робота іноземного диверсанта.

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Служби безпеки в усій Європі перебувають у стані готовності до потенційної нової зброї російської війни — підпалів і диверсій — після серії загадкових пожеж і нападів на інфраструктуру в країнах Балтії, Німеччині та Великій Британії. Про це повідомляє The Guardian.

Після руйнівної пожежі на складі IKEA у Вільнюсі, яка трапилася 9 травня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що це міг бути підпал, до якого причетна Росія. Він зазначив, що в Польщі вже затримано і поставлено звинувачення дев'ятьом підозрюваним, які були "безпосередньо причетні від імені російських служб до диверсій", — заявив Туск TVN24 у понеділок.

"Це громадяни України, Білорусії та Польщі", — сказав Туск, додавши, що деякі з них, можливо, були завербовані з кримінальних кіл.

Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі Фото: Дональд Туск X (Twitter)

За словами Туска, затриманих звинувачують у "побитті, підпалах і спробах підпалу" не тільки в Польщі, а й у Литві, Латвії та, можливо, Швеції.

Серед прикладів диверсій Туск назвав спробу підпалу заводу з виробництва фарб у Вроцлаві на заході Польщі, пожежу в ТЦ у Варшаві, а також пожежу на складі IKEA в Литві 9 травня. Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що подібні інциденти можуть повторитися.

Пожежа в ТЦ у Варшаві Фото: Wyborcza

Він зазначив, що виконавці злочинів діють дуже обережно, і їх складно вистежити. "Ці речі заплановані, ті, хто їх планує, хочуть, щоб диверсія увінчалася успіхом", — сказав він.

Хоча немає жодних доказів того, що будь-які з цих інцидентів на континенті були скоординовані, служби безпеки вважають, що вони можуть бути частиною спроби Москви дестабілізувати Захід, який підтримав Україну.

Вони зазначають, що після холодної війни операції зовнішньої розвідки складалися зі шпигунів та їхніх поплічників, але в епоху соціальних мереж вандалів можна наймати, залишаючи мало зв'язків з іншими нападниками, оскільки диверсантам тепер можна платити в криптовалюті.

Зростаюча стурбованість тим, що ці гібридні атаки можуть бути справою рук Росії, настільки велика, що це питання було порушене на саміті міністрів закордонних справ і оборони в Брюсселі цього тижня, причому співробітники служб безпеки Нідерландів, Естонії та Литви попереджали про національну вразливість.

Один міністр, який попросив не називати його імені, сказав, що вони глибоко занепокоєні "саботажем, організованим, фінансованим і здійснюваним російськими довіреними особами".

Крім нещодавніх інцидентів, відомо також про арешт у квітні такого собі британця, якого звинуватили у спробі підпалу двох складів, пов'язаних з українським бізнесменом, у промисловій зоні в Лейтоні, східний Лондон. Передбачається, що він був завербований російською розвідкою. Королівська прокуратура заявила, що він "займався діями, націленими на підприємства, пов'язані з Україною, з метою принести користь російській державі".

У вівторок міністр оборони Естонії Ханно Певкур, присутній у Брюсселі на оборонному саміті ЄС, заявив, що його країна вже стала жертвою російського саботажу.

"Подібні операції вони проводили в Естонії. Вони найняли 10 осіб, щоб напасти на машину міністра внутрішніх справ і машину журналіста. Це нормальна поведінка Росії. На жаль, ми повинні розуміти, що Росія стає дедалі агресивнішою щодо європейських країн, а також країн НАТО", — сказав він.

Машина Лаурі Ляенеметса

Він мав на увазі лютневі інциденти, коли було розбито шибки автомобілів, що належали міністру внутрішніх справ Лаурі Ляенеметсу і місцевому журналісту.

Незабаром після цього було заарештовано шістьох осіб, зокрема громадян Росії, які мають подвійне російсько-естонське громадянство.

У Німеччині підозрюють, що Росія стояла за хвилею кібератак у 2023 році. А у квітні двох громадян Німеччини та Росії заарештували за підозрою в підготовці диверсійних атак, зокрема на військову базу в Баварії. Головного підозрюваного звинувачують у підготовці вибуху, підпалу і підтримці контактів із російською розвідкою.

У Франції слідчі з'ясовують, чи були антисемітські графіті, намальовані на меморіалі Голокосту в Парижі минулого тижня, замовлені російськими службами безпеки.

Це відгомони торішнього нападу, коли Зірку Давида намалювали фарбою з балончиків на будівлях у Парижі та його околицях, що викликало побоювання з приводу повторення спроб нацистської епохи ідентифікувати будинки євреїв. Пізніше влада заявила, що, на її думку, напад міг бути "вимогою" людини, яка живе за кордоном.

Зірки Давида, що з'явилися у Франції

Ці інциденти, як побоюються в Європі, посилюють і без того поширювану кампанію дезінформації. У середу кілька шкіл навколо Афін було евакуйовано після неправдивої інформації про вибух бомби. Поліція пов'язала цей трюк із російським сервером і заявила, що він був спрямований на "порушення громадського порядку".

Країни ЄС відстежують ці події. Національний центр кризового управління Литви попередив підприємства, включно з торговельними центрами та організаціями, що підтримують Україну, підвищити пильність.

У понеділок національний координатор Нідерландів з безпеки та боротьби з тероризмом попередив про ризик підривних операцій у Нідерландах, включно зі "шпигунством і підготовкою позицій для саботажу життєво важливої інфраструктури".

У вівторок у Брюсселі міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Росія "намагається залякати" країни НАТО.

"Так, ми вразливі. Я думаю, що всі ми такі. У нас є життєво важлива інфраструктура. У нас є морська інфраструктура, є електропостачання, водопостачання, ми вразливі для кібератак. Зараз ми бачимо в низці європейських країн, що Росія намагається нас дестабілізувати, а також залякати нас. Я думаю, що саме так Росія, а також Радянський Союз діяли впродовж усієї нещодавньої історії; Думаю, за 75 років існування НАТО ми бачили це часто", — сказала вона.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також вказав пальцем на Москву. "Ми спостерігаємо посилення активності російської розвідки по всьому альянсу. Тому ми посилили нашу пильність", — зазначив він.

Нагадаємо, 29 травня в Європарламенті відбувся обшук у чиновника, який, як вважають, був пов'язаний із Росією та її пропагандистськими виданнями.