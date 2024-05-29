Співробітник був пов'язаний із пропагандистами РФ: поліція обшукує Європарламент

Обшуки відбулися у Страсбурзі та Брюсселі. Співробітника підозрюють у просуванні російської пропаганди.

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Федеральна прокуратура Бельгії, а також правоохоронці Франції заявили, що провели обшуки в резиденції та офісах співробітника Європейського парламенту. Його підозрюють у корупції та зв'язках із РФ. Про це пише The Guardian.

Повідомляється, що обшуки є "частиною справи про втручання, пасивну корупцію та членство у злочинній організації і пов'язані з ознаками російського втручання". У прокуратурі зазначають, що до членів Європейського парламенту зверталися і платили за просування російської пропаганди через новинний сайт "Голос Європи" (Voice of Europe).

Поліція провела обшуки в резиденції співробітника Європейського парламенту і в його офісі в будівлі парламенту в Брюсселі.

У заяві прокуратури йдеться про те, що в офісі підозрюваного у Страсбурзі, де розташована штаб-квартира парламенту ЄС у Франції, також було проведено обшук.

Прокурори заявили, що, на їхню думку, цей співробітник зіграв "значну роль" у просуванні наративів Росії.

Проведені обшуки пов'язані з так званою справою "Рашагейт", коли до депутатів Європарламенту зверталися і платили за просування російської пропаганди через сайт "Голос Європи".

ЄС наклав санкції на "Голос Європи" після того, як наприкінці березня вибухнув скандал із платною пропагандою.

Бельгія взяла на себе активну роль у розслідуванні справи "Рашагейт" через розташування Європейського парламенту в Брюсселі, зазначив у квітні прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо. Де Кроо був одним із перших європейських лідерів, які заговорили про операцію, коли він повідомив бельгійському парламенту, що Росія зверталася до членів Європарламенту і "платила їм".

Він заявив, що "цілі Москви зрозумілі". За словами де Кроо, Росія хоче "допомогти обрати більше проросійських кандидатів до Європейського парламенту і зміцнити певний проросійський наратив у цій інституції".

Нагадаємо, з медіаплатформою Voice of Europe пов'язують Віктора Медведчука та його екссоратника, колишнього генпродюсера телеканалу "112 Україна" Артема Марчевського, який нещодавно отримав тимчасовий захист у Словаччині.