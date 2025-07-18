У Великій Британії викрили російських шпигунів, які відповідальні за удар по театру в Маріуполі

Уряд Великої Британії викрив десятки агентів, включно з двома, які переслідували доньку Сергія Скрипаля. А також тих, хто влаштовував вибухи та диверсії, як у Британії, так і в країнах ЄС.

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Двох агентів було звинувачено у зломі мобільного телефону Юлії Скрипаль за п'ять років до того, як російське розвідувальне управління ГРУ отруїло їх смертоносною нервово-паралітичною речовиною "Новачок" на вулицях Солсбері у 2018 році, пише Telegraph.

Решта займалися диверсіями в Європі, щоб підірвати підтримку України.

Російські шпигуни, які діяли на території Європи Фото: Скриншот

18 липня Міністерство закордонних справ Великої Британії оголосило про введення санкцій щодо 18 шпигунів і трьох підрозділів ГРУ в рамках припинення кампанії Володимира Путіна з сіяння хаосу на континенті. Зусилля Великої Британії з викриття таємних операцій підтримувалися американським ФБР і розвідувальними службами всього військового альянсу НАТО.

Серед цих оперативників — Іван Єрмаков та Олексій Лукашев. Цих два старших співробітники елітного хакерського підрозділу ГРУ 26165 зламали телефон Юлії Скрипаль. Єрмаков і Лукашев також фігурують у списку розшукуваних ФБР осіб за їхню ймовірну роль у втручанні в президентські вибори 2016 року, на яких зрештою переміг Дональд Трамп.

Отруєння Скрипалів у Великій Британії

Підрозділ 26165 також фігурував у розслідуваннях імовірних хакерських атак на президентські вибори у Франції та політичного втручання в Німеччині. Повідомляють, що 2022 року цей самий підрозділ відповідав за ракетні удари по театру в Маріуполі, де ховалися мирні жителі та діти.

Зруйнований росіянами театр у Маріуполі Фото: Flickr

Стверджується, що російські шпигуни відповідальні за серію зломів і атак на європейську військову підтримку України.

Наприклад, за підпал складу в Східному Лондоні, який використовувався для доставки гуманітарної допомоги та супутникових інтернет-систем Starlink Ілона Маска в Україну. Троє чоловіків нещодавно були визнані винними в підпалі складу. Прокурори вважають, що їх завербували найманці ПВК "Вагнер".

Пожежа в Лондоні Фото: Merseyside Police

Британські слідчі також перевіряли, чи надсилали російські агенти поштою запальний пристрій після того, як він вибухнув у хабі DHL у Бірмінгемі минулого року. По всій Європі було зареєстровано серію подібних інцидентів, включно з пожежами на складах і саботажем на залізничних коліях.

Останніми роками підрозділ ГРУ 29155 було залучено вищими особами Росії, які ухвалюють рішення, до організації серії замахів на вбивство, включно із замахом на Скрипалів. А також співробітники ГРУ РФ вербували афганців для консультування і фінансування нападів Талібану на сили очолюваної США коаліції до виведення американських військ 2022 року.

Крім цього, вони керують фабриками тролів під назвою "Африканська ініціатива". Ця організація маскується під інформаційне агентство з Москви. Але насправді це інструмент російської дезінформаційної діяльності на всьому континенті, згідно зі звітом французької агенції Vignium, що відстежує іноземне цифрове втручання.

Підрозділи ГРУ 74455, 26165, 29155 також потрапили під санкції Великої Британії. Російським шпигунам, які потрапили до санкційного списку, введуть заборони на поїздки і заморожування активів, а зареєстрованим у Великій Британії компаніям буде заборонено надавати їм допомогу в будь-якій формі.

Російські шпигуни: що про них відомо

До списку санкцій потрапили російські шпигуни, за яких навіть призначено нагороду в США. Ось інформація про деяких із них

Євген Серебряков

44-річний Серебряков — досвідчений кібероператор, приписаний до Головного управління ГРУ (частина 26165).

Серебряков офіційно пов'язаний із кібератакою 2018 року на Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в Нідерландах, якій запобігла голландська влада до того, як хакери змогли її зламати.

За даними ФБР, він спеціалізується на таємних операціях за кордоном, спрямованих проти антидопінгових агентств і спортивних федерацій, зокрема під час літніх Олімпійських і Паралімпійських ігор 2016 року, що проходили в Бразилії.

Серебряков діяв під дипломатичним прикриттям і використовував сім відомих псевдонімів.

Анатолій Ковальов

Ковальов втілює в собі цілий спектр тактик ГРУ: кібернетичні, біологічні та таємні операції.

Відомий оперативник ГРУ (підрозділ 26165), він відомий тим, що очолював кібератаки на виборчі системи штатів і федерального уряду США 2016 року, а також втручався в критично важливу інфраструктуру політичних організацій України та Франції. Йому та шістьом офіцерам ГРУ висунуто кримінальні обвинувачення в Пенсільванії.

Владислав Боровков і Микола Корчагін

Боровков — офіцер ГРУ середньої ланки, замішаний у кібершпигунстві та хакерських кампаніях, спрямованих проти західних урядів.

ФБР звинуватило його в нападі на критично важливу інфраструктуру в десятках західних країн і її компрометації. Його розшукує ФБР за ймовірні кібератаки в період із грудня 2020 року до серпня 2024 року. ФБР оголосило винагороду в 10 мільйонів доларів тому, хто надасть інформацію, що допоможе встановити його місцезнаходження, як і за Миколу Корчагіна, якого звинувачують у злочинній кібердіяльності.

Віктор Нетикшо

Офіцер ГРУ, один із 12, розшукуваних ФБР за втручання в президентські вибори 2016 року. У ФБР були фотографії 11 офіцерів, але Нетикшо залишався безликим до втручання української групи "хактивістів". Рух "КіберСпротив" розкрив його особу, зламавши електронну пошту його дружини, Оксани Сергіївни Нетикшо. Передбачається, що він є командиром частини 26165.

Артем Куреєв

Головний редактор "Африканської ініціативи". За даними Bloomberg, він часто спілкувався приблизно з півдюжиною європейських журналістів, часто організовуючи і покриваючи витрати на поїздки деяких із них для відвідування окупованих територій України.

161-й центр підготовки фахівців (ЦПС) (в/ч 29155) ГРУ

Цей підрозділ, відомий як Загін 29155, є секретним підрозділом російської військової розвідки, що підпорядковується ГРУ. Його завдання — підготовка агентів для проведення диверсій, організації вбивств і ведення нетрадиційних бойових дій.

На відміну від традиційних кіберпідрозділів цей секретний центр готує агентів для таємних операцій за кордоном, включно з цільовими вбивствами і підривною діяльністю. Його пов'язували з кількома гучними інцидентами, як-от отруєння Сергія Скрипаля у Великій Британії та замахи на перебіжчиків по всій Європі.

Нагадаємо, Європейська комісіяведе розслідування щодо можливої шпигунки Російської Федерації, яка працює перекладачкою і була запрошена на закриту зустріч у Брюсселі. Перекладачку видалили із залу засідань, оскільки вона записувала виступ президента України Володимира Зеленського щодо оборони та зброї.

А в березні 2025 року медіа L'Express розповіло про шпигунів РФ, які провели 13 спецоперацій на території ЄС. Вони викрадали дані про розробку зброї та зламували акаунти політиків.