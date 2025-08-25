Показали ролик о потерях ВС РФ: партизаны ко Дню Независимости "хакнули" российское ТВ (видео)

На телеэкранах россиян в День Независимости Украины 24 августа появился ролик о реальных потерях ВС РФ в российско-украинской войне. Киберпартизаны взломали российского провайдера и показали видео о неудачах государства-агрессора на 116 телеканалах в нескольких регионах России.

Партизаны вывели на экраны разоблачительное видео, "хакнув" российского провайдера "№3", рассказывает издание "УП" со ссылкой на неназванный источник в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Чтобы помешать администраторам провайдера прервать трансляцию, киберактивисты также заблокировали им доступ к серверам.

Сообщается, что в результате кибератаки "партизанское" видео транслировалось три часа подряд в вечерний прайм-тайм для не менее 50 тысяч абонентов в Москве и других российских регионах. В ролике демонстрировались взрывы на нефтеперерабатывающих заводах РФ, многочисленные захоронения российских солдат. На видео сообщалось, что потери РФ достигли более одного миллиона, Россия потеряла Черное море, а из-за атак на НПЗ россиян ждет длительный дефицит бензина.

"Это и есть план Путина?" — спрашивает голос диктора в ролике.

По словам собеседника издания в ГУР, для абонентов цифрового телевидения хакеры обеспечили трансляцию видео через приложения сервисов Apple Store, Google Play и Smart TV, а также на других кабельных сетях.

Напомним, в полдень 24 августа произошел взрыв в центре Москвы, в результате которого, по данным СМИ, был ранен сотрудник Федеральной службы безопасности Алексей Титов.

Аналитики DeepState 25 августа сообщали, что ВСУ освободили Новомихайловку на Лиманском направлении и отбросили оккупантов в Зеленом Гаю.