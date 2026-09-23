Хакеры слили переписку Пескова: что в Кремле писали о Путине и Токаеве

Хакерская группа Black8Mirror заявила, что обнародовала архив заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаила Бабича. Среди документов якобы есть переписка с пресс-секретарём Кремля Дмитрием Песковым о параде ко Дню ВМФ, выступление Токаева и Пригожина.

Хакеры из группы Black8Mirror сообщили, что выложили в сеть архив Михаила Бабича, заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Среди материалов, по их словам, есть предположительная переписка с пресс-секретарём российского лидера Дмитрием Песковым. Об этом пишет российское "Агентство".

Наиболее показательной является часть переписки, касающаяся основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Судя по датам сообщений, речь идет о мае 2023 года, когда он публично критиковал российское командование.

Вероятно, обнародована переписка с Песковым о Пригожине. Фото: Telegram

Бабич называет заявления Пригожина "очень крутыми, сильными и правильными" и предполагает, что тот "уже не в СВО". Аккаунт с подписью "Дмитрий Песков" отвечает на это:

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"Трагедия в том, что всё это правда. И все мы так или иначе об этом говорим… только считается, что об этом нельзя говорить публично".

Далее он добавляет: "Зачем он это делает — не знаю. Позавчера целый час с ним ругался. Уже бесполезно. Он считает, что всё настолько плохо, что нужно что-то делать…".

Собеседник признается, что впервые считает Пригожина правым, ведь это "единственный способ, с помощью которого ещё что-то можно спасти".

"У меня абсолютно такие же ощущения", — отвечает ему "Песков".

Когда же Бабич предлагает начать помогать Пригожину, "цивилизовать и легитимизировать" его ресурс, поскольку стартовые условия у него "очень приличные", а для "начальника" это может стать "инструментом выхода из сложной ситуации", собеседник отрезает:

"Вряд ли можно помочь самоубийце. Потом будем вспоминать его как героя и рассказывать о нём детям".

Вероятно, обнародована переписка с Песковым о Пригожине. Фото: Telegram

В другом фрагменте Бабич спрашивает собеседника о выступлении президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, который призвал Путина "заморозить" войну против Украины и назвал её причины "непонятными".

Тот отвечает, что это был "чистый экспромт", и предполагает, что Токаева "кто-то попросил это сказать": "украинцы, американцы или кто-то изнутри".

Отдельно в переписке обсуждается появление Путина на Дне Военно-морского флота в Санкт-Петербурге 26 июля, когда традиционный парад отменили второй раз подряд.

На опубликованных скриншотах Бабич резко критикует церемонию:

"В этом дерьмовом дворике Адмиралтейства вместо моря — баннер, вместо войск — рота почетного караула из сухопутных солдат… Димо, кто придумал эту х*рню, куда они его тащат…"

Собеседник якобы ответил, что "так безопаснее".

Напомним, утечка документов "Сбербанка России", организованная хакерами Black8Mirror, показала, что банкиры оценили вероятность военной победы России всего в 7%. В перехваченной переписке главы банка Германа Грефа есть восемь сценариев завершения войны, и наибольшие шансы отдаются "заморозке" с частичным снятием санкций, которую предлагает Дональд Трамп.

Кроме того, современная экосистема подключенных электронных устройств открывает хакерам широкие возможности для атак, и теперь с новой угрозой столкнулись пользователи Android.