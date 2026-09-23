Хакери злили листування Пєскова: що в Кремлі писали про Путіна й Токаєва

Хакерська група Black8Mirror заявила, що оприлюднила архів заступника директора Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Михайла Бабіча. Серед документів нібито є листування з речником Кремля Дмитром Пєсковим про парад до Дня ВМФ, виступ Токаєва та Пригожина.

Хакери з групи Black8Mirror повідомили, що виклали в мережу архів Михайла Бабіча, заступника директора Федеральної служби з військово-технічного співробітництва. Серед матеріалів, за їхніми словами, є імовірне листування з речником російського лідера Дмитром Пєсковим. Про це пише російське "Агентство".

Найбільш промовистою є частина листування про засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Судячи з часу повідомлень, ідеться про травень 2023 року, коли той публічно критикував російське командування.

Ймовірно оприлюднене листування з Пєсковим про Пригожина. Фото: Telegram

Бабіч називає заяви Пригожина "дуже крутими, сильними й правильними" і припускає, що той "уже не на СВО". Акаунт із підписом "Дмитрий Песков" на це відповідає:

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"Трагедія в тому, що все це правда. І всі ми так чи інакше про це говоримо… тільки вважається, що про це не можна публічно говорити".

Далі він додає: "Навіщо він це робить — не знаю. Позавчора сварився з ним годину. Уже марно. Він вважає, що все настільки погано, що треба щось робити…".

Співрозмовник зізнається, що вперше вважає Пригожина правим, адже це "єдиний спосіб, яким ще щось можна врятувати".

"У мене абсолютно такі самі відчуття", – відповідає йому "Пєсков".

Коли ж Бабіч пропонує почати допомагати Пригожину, "цивілізувати й легітимізувати" його ресурс, бо стартові умови в нього "дуже пристойні", а для "начальника" це може стати "інструментом виходу зі складної ситуації", співрозмовник відрізає:

"Навряд чи можна допомогти самогубцеві. Потім будемо згадувати його як героя і розповідати про нього дітям".

Ймовірно оприлюднене листування з Пєсковим про Пригожина. Фото: Telegram

В іншому фрагменті Бабіч запитує співрозмовника про виступ президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва, який закликав Путіна "заморозити" війну проти України й називав її причини "незрозумілими".

Той відповідає, що це був "чистий експромт", і припускає, що Токаєва "хтось попросив це сказати": "українці, американці чи хтось ізсередини".

Окремо в листуванні обговорюють появу Путіна на Дні Військово-морського флоту в Санкт-Петербурзі 26 липня, коли традиційний парад скасували вдруге поспіль.

На оприлюднених скриншотах Бабіч різко критикує церемонію:

"У цьому засраному дворику Адміралтейства, замість моря — банер, замість військ — рота почесної варти із сухопутних солдатів… Дімо, хто придумав цю хр*нь, куди вони його тягнуть…"

Співрозмовник нібито відповів, що "так безпечніше".

Нагадаємо, витік документів "Сбербанка России" від хакерів Black8Mirror показав, що банкіри оцінили ймовірність військової перемоги Росії лише у 7%. У перехопленому листуванні голови банку Германа Грефа є вісім сценаріїв завершення війни, і найбільше шансів дають "заморозці" з частковим зняттям санкцій, яку пропонує Дональд Трамп.

Також сучасна екосистема підключених електронних пристроїв відкриває хакерам широкі можливості для атак, і тепер із новою загрозою зіткнулися користувачі Android.