У Польщі хакери зламали медичну базу даних: вкрали PESEL 19 мільйонів людей

Хакери отримали доступ до бази даних платформи MyDr у Польщі, яка акумулює інформацією про пацієнтів, звернення до лікарів, лікування та рецепти, розповіли медіа. Може іти мова про витік записів про майже 19 мільйонів громадян. Медіа написали, що отримали від злочинців дані про польського політика та написали, що базу можуть використати для шантажу. Що відбулось у Польщі та що робити людям, які постраждали від дій хакерів?

Про витік медичної бази даних стало відомо 12 серпня, ідеться у матеріалі польського медіа RMF24. Деякі деталі також розповіло українсько-польське медіа Slawa.tv. Уряд визнав злам та повідомив, що незабаром запрацює спеціальний портал, на якому люди можуть перевірити, чи зачепив саме їх злочин невідомих хакерів. Вказується, що може іти мова про дані до березня 2024 року. Втрачені 18,8 млн записів — це половина населення Польщі (37,4 млн осіб). Фокус зібрав інформацію про кіберзлочинців, які зламали систему у Польщі.

Спільний центр операцій з кібербезпеки проаналізував ситуацію та опублікував висновки, щодо інциденту у Польщі. Урядовці визнали витік. Вказується, що витік стався через злам MyDr — це компанія, що постачає програмне забезпечення для лікарів та медичних закладів. Ідеться про "історичні дані" — тобто про записи до квітня 2024 року. Злочин зачепив 18,8 млн людей та 12 тис. медичних закладів, заявили фахівці. Також наголошується, що інформацію про власну ситуацію кожен зможе отримати на порталі bezpieczdane.gov.pl: слід зачекати кілька днів, поки туди вивантажать усі дані.

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Тим часом кіберфахівці порталу Zaufana Trzecia Strona розповіли, що саме викрали злочинці — це номери PESEL (польський аналог ідентифікаційного коду), ім'я та прізвище, дата народження, номер телефону та дані про виписані рецепти. Хакери передали представнику порталу Адаму Хертле фрагмент даних про польського політика. Перевірка показала, що, як мінімум, телефон відповідає дійсності. Крім того, зауважується, що злочинці можуть вимагати гроші за видалення цих даних, або можуть продати їх іншим злочинцям, або використовувати з іншою метою.

"Розкриття інформації про те, з якими захворюваннями зверталися до лікарів, могло б стати матеріалом, наприклад, для шантажу. Це могло б погано закінчитися для Польщі", — сказав Хертле.

Кіберзлочинці та хакери — наслідки зламу у Польщі 12 серпня Фото: скриншот

Кіберзлочинці та хакери — деталі

Зазначимо, в Україні ставались злами баз даних, які здійснювали злочинці з РФ. Один з таких випадків стався 20 грудня 2024 року. Експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун заявив, що росіяни зламали державні реєстри Міністерства юстиції, яке на той момент очолювала Ольга Стефанишина. Ішлося про єдиний державний реєстр підприємців, актів цивільного стану, речових прав, спадковий реєстр, реєстр довіреностей тощо. Роботу реєстрі з часом відновили, але на це пішло кілька місяців.

Нагадуємо, у травні стало відомо про серію кібератак на підприємства критичної інфраструктури Польщі: з'ясували, що росіяни дістали водоочисні споруди у п'яти містах.