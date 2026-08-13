В Польше хакеры взломали медицинскую базу данных: похитили PESEL 19 миллионов человек

Хакеры получили доступ к базе данных платформы MyDr в Польше, в которой хранится информация о пациентах, обращениях к врачам, лечении и рецептах, сообщили СМИ. Речь может идти об утечке данных почти 19 миллионов граждан. СМИ сообщили, что получили от преступников данные о польском политике и написали, что база может быть использована для шантажа. Что произошло в Польше и что делать людям, пострадавшим от действий хакеров?

Об утечке медицинской базы данных стало известно 12 августа, говорится в материале польского СМИ RMF24. Некоторые подробности также привело украинско-польское СМИ Slawa.tv. Правительство признало взлом и сообщило, что в ближайшее время заработает специальный портал, на котором люди смогут проверить, затронуло ли именно их преступление неизвестных хакеров. Указывается, что речь может идти о данных до марта 2024 года. Потеряно 18,8 млн записей — это половина населения Польши (37,4 млн человек). Фокус собрал информацию о киберпреступниках, взломавших систему в Польше.

Объединенный центр операций по кибербезопасности проанализировал ситуацию и опубликовал выводы по поводу инцидента в Польше. Представители правительства признали факт утечки. Указывается, что утечка произошла из-за взлома MyDr — компании, поставляющей программное обеспечение для врачей и медицинских учреждений. Речь идет об "исторических данных" — то есть о записях до апреля 2024 года. Преступление затронуло 18,8 млн человек и 12 тыс. медицинских учреждений, заявили специалисты. Также отмечается, что информацию о своей ситуации каждый сможет получить на портале bezpieczdane.gov.pl: следует подождать несколько дней, пока туда загрузят все данные.

Відео дня

Между тем киберэксперты портала Zaufana Trzecia Strona сообщили, что именно похитили преступники — это номера PESEL (польский аналог идентификационного кода), имя и фамилию, дату рождения, номер телефона и данные о выписанных рецептах. Хакеры передали представителю портала Адаму Хертле фрагмент данных о польском политике. Проверка показала, что, как минимум, номер телефона соответствует действительности. Кроме того, отмечается, что преступники могут требовать деньги за удаление этих данных, либо могут продать их другим преступникам, либо использовать в иных целях.

"Раскрытие информации о том, с какими заболеваниями люди обращались к врачам, могло бы стать поводом, например, для шантажа. Это могло бы плохо закончиться для Польши", — сказал Хертле.

Киберпреступники и хакеры — последствия взлома в Польше 12 августа Фото: скриншот

Киберпреступники и хакеры — подробности

Отметим, что в Украине происходили взломы баз данных, совершаемые преступниками из РФ. Один из таких случаев произошел 20 декабря 2024 года. Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун заявил, что россияне взломали государственные реестры Министерства юстиции, которое на тот момент возглавляла Ольга Стефанишина. Речь шла о едином государственном реестре предпринимателей, актов гражданского состояния, вещных прав, наследственном реестре, реестре доверенностей и т. д. Работа реестров со временем была восстановлена, но на это ушло несколько месяцев.

Напоминаем, что в мае стало известно о серии кибератак на объекты критической инфраструктуры Польши: выяснилось, что россияне атаковали водоочистные сооружения в пяти городах.