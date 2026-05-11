Хакеры атаковали критическую инфраструктуру Польши: в ABW заявили, что к этому причастны россияне

В Польше зафиксировали серию кибератак на объекты критической инфраструктуры, в частности водоочистные станции и энергетические системы. По данным спецслужб, злоумышленники получали доступ к промышленным системам управления через элементарные уязвимости, которые уже давно известны специалистам по кибербезопасности.

Как пишет технологическое издание The Next Web, ссылаясь на отчет польского Агентства внутренней безопасности, российские хакерские группировки проводят атаки на критическую инфраструктуру Польши, включая водоснабжение, энергетику и транспортные системы.

В отчете говорится, что в 2025 году было взломано не менее пяти водоочистных станций в небольших польских городах. Благодаря этому хакеры получали доступ к системам, которые отвечают за работу насосов, фильтров и дозирования химикатов. В некоторых случаях они могли даже изменять технические параметры оборудования, которое непосредственно влияет на качество питьевой воды.

Следствие установило, что атаки стали возможными из-за очень простых вещей: использование стандартных заводских паролей и то, что часть систем управления была напрямую подключена к интернету без надлежащей защиты. В целом, именно об этих уязвимостях, специалисты говорят уже много лет, но они до сих пор остаются неустраненными на отдельных объектах.

В нескольких случаях атаки имели реальные последствия. Например, в городе Щитно злоумышленники смогли вмешаться в работу систем управления и меняли циклы работы оборудования. Кроме этого, в Яблонна-Ляцка хакеры даже получили доступ к административному аккаунту и меняли настройки насосов и фильтров. По оценкам польских спецслужб, такие действия создавали прямой риск для стабильного водоснабжения.

Также польская разведка отметила, что кроме российских хакерских групп, в частности APT28 и APT29, к этой кибератаке причастна Беларусь, из группы UNC1151. При этом в стране фиксируют всего от 20 до 50 кибератак ежедневно разного уровня сложности.

Отдельно подчеркивается, что после усиления поддержки Украины со стороны польского правительства интенсивность кибератак возросла. В декабре 2025 года была зафиксирована масштабная атака на теплоэлектростанцию, которая обеспечивает теплом сотни тысяч людей, а также на объекты возобновляемой энергетики. Исследователи связывают эти действия с российской хакерской группой Sandworm.

Поэтому Польша существенно увеличила расходы на киберзащиту, и в 2026 году бюджет в этой сфере достиг рекордного уровня — около одного миллиарда евро. В частности, часть средств направляется именно на защиту систем водоснабжения и промышленных объектов.

В то же время эксперты отмечают, что проблема не в сложных технологических атаках, а в базовых ошибках безопасности. Более того, подобные ситуации фиксируются и в других странах, в частности в США, где значительная часть водоканалов также работает со стандартными паролями и устаревшими системами защиты.

Напомним, что, как рассказывала бывшая аналитик ЦРУ Челси Седербаум, странам Европы и НАТО стоит готовиться к усилению российских кибератак на энергетическую инфраструктуру. По ее словам, атаки на энергетические объекты в Польше могут быть попыткой России проверить слабые места европейских систем и реакцию стран Альянса. Она также предупреждала, что Россия может усиливать давление на ЕС не только военными методами, но и через кибератаки, информационные кампании и другие гибридные действия.

Кроме того, в 2025 году Фокус писал, что прокремлевская хакерская группировка KillNet угрожала масштабными кибератаками против стран ЕС и Украины. Российские медиа заявляли, что первой мишенью якобы должна была стать Франция, а атаки могли вызвать перебои в работе транспорта, производств и интернет-сетей.