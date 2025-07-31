"Беспрецедентное сетевое оружие": российские хакеры угрожают ЕС и Украине масштабной кибератакой

Российские медиа сообщают, что прокремлевские хакеры KillNet готовятся нанести киберудар по странам Европейского Союза и Украине. Он якобы должен стать возмездием за кибератаки 29 и 30 июля.

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Российский Telegram-канал Mash пишет, что первый удар будет нанесен по инфраструктуре Франции. По словам авторов сообщения, атака повлечет транспортные коллапсы, сбои в работе производств и отключение интернета.

"Наша команда оповещает вас как оппонентов о старте масштабной кибероперации против Европы и Украины", — говорит анонимный голос в видео.

Российское медиа утверждает, что KillNet якобы создали "беспрецедентное сетевое оружие", с которым не могут сравниться "вымогатели и DDoS-еры".

"Это что-то из разряда "Ваше устройство больше не работает", — заявляют авторы.

Российские хакеры KillNet угрожают ЕС: что о них известно

Российская пропагандистская "Газета.Ru" в ноябре 2023 года деанонимизировала личность лидера хакерской группировки KillNet, известного под ником Killmilk. По данным источников издания, его настоящее имя — Николай Николаевич Серафимов. Он родился 16 мая 1993 года, женат. Российские корреспонденты рассказали, что по словам хактивиста Abbadon Серафимов был осужден за распространение, незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических или психотропных веществ и отбывал наказание в Башкортостане, однако официального подтверждения этому найти не удалось. Сам KillMilk не подтверждал, но и не опровергал сообщения о своей личности.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году KillNet встала на сторону Кремля и осуществляла DDoS-атаки на Федеральную налоговую службу США, банковские системы стран ЕС, американскую вооруженную компанию Lockheed Martin и другие цели в западных странах. При этом с 2023 года российские хакеры начали высказываться против Killmilk, обвинять его в атаках на инфраструктуру РФ, мошенничестве и нарушении хакерской этики.

Напомним, 28 июля хакеры атаковали "Аэрофлот" и вызвали пассажирский коллапс в российских аэропортах. Ответственность за киберудар взяли на себя группировки Silent Crow и "КиберПартизаны" из Беларуси. Активисты рассказали, что во время атаки на "Аэрофлот" получили доступ к корпоративной сети и завладели данными с персональных компьютеров сотрудников и высшего руководства, включая прослушку сотрудников и рабочие почты.

СМИ 29 июля писали о массированной кибератаке на Францию. По словам журналистов, хакер Neferpitou украл конфиденциальные данные французской оборонной компании Naval Group о подводных лодках и ядерном оружии.