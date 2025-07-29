Массированная кибератака на Францию: хакеры украли информацию о подводных лодках и ядерном оружии

В утечке содержится, в частности начальный код боевых систем, программное обеспечение ядерного оружия подводных лодок, внутренние электронные письма, руководства, сетевые данные.

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Французская оборонная компания Naval Group стала жертвой кибератаки. В результате хакеры получили доступ к конфиденциальным данным о подводных лодках и фрегатах. Об этом пишет издание The Financial Times.

Как пишет издание, хакер Neferpitou выложил 30 ГБ данных Naval Group — судостроительной компании, которая производит французские подводные лодки и фрегаты. Злоумышленник обещает выложить еще больше документов.

В утечке содержится, в частности начальный код боевых систем, программное обеспечение ядерного оружия подводных лодок, внутренние электронные письма, руководства, сетевые данные. Сейчас Naval Group проводит расследование и анализирует подлинность опубликованных документов.

Компания заявила, что не обнаружила никакого вторжения в свои системы и сотрудничает с французским правительством.

"Все наши команды и ресурсы сейчас мобилизованы для как можно более быстрого анализа и проверки подлинности, происхождения и собственности данных", — говорится в заявлении компании.

Naval заявила, что сообщила правоохранительным органам Франции об инциденте, учитывая серьезность заявлений хакеров относительно доступа к конфиденциальной информации и "необходимость защиты данных наших клиентов".

Кроме поставок французскому флоту, Naval имеет контракты с флотами и правительствами разных стран мира на поставку подводных лодок, кораблей и оборонных систем. Компания принадлежит государству, а Thales Group владеет 35% акций. Министерство обороны Франции отказалось от комментариев.

Напомним, что белорусские хакеры атаковали компанию "Аэрофлот" в РФ. Грандиозная по своим последствиям хакерская атака полностью вывела из строя крупнейшую российскую авиакомпанию.

Также сообщалось, что российские хакеры пытались украсть тайный план Германии на случай войны с Россией. По имеющимся данным, оперативный трафик данных Бундесвера и собственные IT-сети Федерального министерства обороны атакой не пострадали.