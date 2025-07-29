Масована кібератака на Францію: хакери викрали інформацію про підводні човни і ядерну зброю

У витоку міститься, зокрема початковий код бойових систем, програмне забезпечення ядерної зброї підводних човнів, внутрішні електронні листи, посібники, мережеві дані.

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Французька оборонна компанія Naval Group стала жерствою кібератаки. Внаслідок цього хакери отримали доступ до конфіденційних даних про підводні човни та фрегати. Про це пише видання The Financial Times.

Як пише видання, що хакер Neferpitou виклав 30 ГБ даних Naval Group — суднобудівної компанії, яка виробляє французькі підводні човни та фрегати. Зловмисник обіцяє викласти ще більше документів.

У витоку міститься, зокрема початковий код бойових систем, програмне забезпечення ядерної зброї підводних човнів, внутрішні електронні листи, посібники, мережеві дані. Наразі Naval Group проводить розслідування і аналізує справжність опублікованих документів.

Компанія заявила, що не виявила жодного вторгнення у свої системи і співпрацює з французьким урядом.

"Усі наші команди та ресурси зараз мобілізовані для якомога швидшего аналізу та перевірки автентичності, походження та власності даних", – йдеться у заяві компанії.

Naval заявила, що повідомила правоохоронні органи Франції про інцидент, враховуючи серйозність заяв хакерів щодо доступу до конфіденційної інформації та "необхідність захисту даних наших клієнтів".

Окрім постачання французькому флоту, Naval має контракти з флотами та урядами різних країн світу на постачання підводних човнів, кораблів та оборонних систем. Компанія належить державі, а Thales Group володіє 35% акцій. Міністерство оборони Франції відмовилося від коментарів.

Нагадаємо, що білоруські хакери атакували компанію "Аерофлот" в РФ. Грандіозна за своїми наслідками хакерська атака повністю вивела з ладу найбільшу російську авіакомпанію.

Також повідомлялося, що російські хакери намагалися вкрасти таємний план Німеччини на випадок війни з Росією. За наявними даними, оперативний трафік даних Бундесверу і власні IT-мережі Федерального міністерства оборони атакою не постраждали.