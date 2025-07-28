Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мир

Гендиректор не менял пароль с 2022 года: хакеры раскрыли подробности атаки на "Аэрофлот"

Хакерская атака на Аэрофлот привела к отмене рейсов
После хакерской атаки на "Аэрофлот" аэропорты отменили рейсы

Хакеры, взявшие на себя ответственность за взлом информационных систем крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот", заявили, что генеральный директор компании Сергей Александровский не менял пароль с 2022 года.

Related video

Представители белорусской группы анонимных хакеров-активистов "КиберПартизаны" 28 июля рассказали, как именно парализовали крупнейшую российскую авиакомпанию совместно с коллегами из Silent Crow. Они развивали доступ к корпоративной сети "Аэрофлота" в течение нескольких месяцев.

"Успешное проникновение во многом стало возможным благодаря тому, что некоторые сотрудники компании пренебрегают элементарной безопасностью паролей. Так, генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский не менял пароль аж с 2022 года", — рассказали взломщики.

Хакерская атака на Аэрофлот стала возможной в том числе благодаря пренебрежению безопасностью
Гендиректор "Аэрофлота" не менял пароль более 3 лет

Компания использовала программное обеспечение Windows XP и Windows Server 2003, что привело к компрометации всей инфраструктуры. К утру 28 июля, по словам хакеров, с помощью специального инновационного алгоритма были уничтожены более 7 тысяч серверов и рабочих станций, баз данных и внутренних систем.

Активисты получили доступ к персональным компьютерам сотрудников, в том числе и высшего руководства, и методично продвигались к ядру инфраструктуры — Tier0.

Во время хакерской атаки на Аэрофлот была похищена прослушка и рабочие почты сотрудников
Хакеры получили доступ к инфраструктуре IT-системы "Аэрофлота"

Хакеры отметили, что сохранили прослушки сотрудников и рабочие почты и выложат их на каналах в соцсетях. Кроме того, был выгружен массив баз данных истории перелетов — их можно будет получать по запросу для независимых расследований.

"Киберпартизаны" отметили, что восстановление систем "Аэрофлота" займет немало времени, а кибератака обвалила акции компании и нанесла ей значительный финансовый ущерб.

Хакерская атака на "Аэрофлот" вызвала коллапс в аэропортах

Напомним, хакеры атаковали "Аэрофлот" в ночь с 27 на 28 июля. В авиакомпании сообщали о "сбое в работе сервисов" и корректировке расписаний рейсов, а в соцсетях публиковали фото коллапса в аэропортах. Из московского "Шереметьево" и санкт-петербургского "Пулково" сообщали, что на табло не обновлялась информация, а сотрудники на вопросы пассажиров отвечали, что "все сломалось".

В ночь на 25 июля в восьми аэропортах России вводили план "Ковер" из-за массированной атаки дронов.