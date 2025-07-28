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Гендиректор не міняв пароль з 2022 року: хакери розкрили подробиці атаки на "Аерофлот"

Хакерська атака на Аерофлот спричинила скасування рейсів
Після хакерської атаки на "Аерофлот" аеропорти скасували рейси

Хакери, які взяли на себе відповідальність за злам інформаційних систем найбільшої російської авіакомпанії "Аерофлот", заявили, що генеральний директор компанії Сергій Александровський не змінював пароль з 2022 року.

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Представники білоруської групи анонімних хакерів-активістів "КіберПартизани" 28 липня розповіли, як саме паралізували найбільшу російську авіакомпанію спільно з колегами з Silent Crow. Вони розвивали доступ до корпоративної мережі "Аерофлоту" протягом кількох місяців.

"Успішне проникнення багато в чому стало можливим завдяки тому, що деякі співробітники компанії нехтують елементарною безпекою паролів. Так, генеральний директор "Аерофлоту" Сергій Александровський не змінював пароль аж з 2022 року", — розповіли зломники.

Хакерська атака на Аерофлот стала можливою зокрема завдяки нехтуванню безпекою
Гендиректор "Аерофлоту" не змінював пароль понад 3 роки

Компанія використовувала програмне забезпечення Windows XP і Windows Server 2003, що призвело до компрометації всієї інфраструктури. До ранку 28 липня, за словами хакерів, за допомогою спеціального інноваційного алгоритму були знищені понад 7 тисяч серверів і робочих станцій, баз даних і внутрішніх систем.

Активісти отримали доступ до персональних комп'ютерів співробітників, зокрема й вищого керівництва, та методично просувалися до ядра інфраструктури — Tier0.

Під час хакерської атаки на Аерофлот було викрадено прослуховування і робочі пошти співробітників
Хакери отримали доступ до інфраструктури IT-системи "Аерофлоту"

Хакери зазначили, що зберегли прослуховування співробітників і робочі пошти та викладуть їх на каналах у соцмережах. Крім того, було вивантажено масив баз даних історії перельотів — їх можна буде отримувати за запитом для незалежних розслідувань.

"КіберПартизани" зазначили, що відновлення систем "Аерофлоту" займе чимало часу, а кібератака обвалила акції компанії та завдала їй значних фінансових збитків.

Хакерська атака на "Аерофлот" викликала колапс в аеропортах

Нагадаємо, хакери атакували "Аерофлот" в ніч за 27 на 28 липня. В авіакомпанії повідомляли про "збій у роботі сервісів" і коригування розкладів рейсів, а в соцмережах публікували фото колапсу в аеропортах. З московського"Шереметьєво" та санкт-петербурзького "Пулково" повідомляли, що на табло не оновлювалася інформація, а співробітники на запитання пасажирів відповідали, що "все зламалося".

В ніч на 25 липня у восьми аеропортах Росії запроваджували план "Килим" через масовану атаку дронів.