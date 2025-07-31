"Безпрецедентна мережева зброя": російські хакери погрожують ЄС і Україні масштабною кібератакою

Російські медіа повідомляють, що прокремлівські хакери KillNet готуються завдати кіберудару по країнах Європейського Союзу та Україні. Він нібито має стати відплатою за кібератаки 29 і 30 липня.

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Російський Telegram-канал Mash пише, що перший удар буде нанесено по інфраструктурі Франції. За словами авторів допису, атака спричинить транспортні колапси, збої в роботі виробництв і відключення інтернету.

"Наша команда оповіщує вас як опонентів про старт масштабної кібероперації проти Європи й України", — каже анонімний голос у відео.

Російське медіа стверджує, що KillNet начебто створили "безпрецедентну мережеву зброю", з якою не можуть зрівнятися "вимагачі і DDoS-ери".

"Це щось із розряду "Ваш пристрій більше не працює", — заявляють автори.

Російські хакери KillNet погрожують ЄС: що про них відомо

Російське пропагандистська "Газета.Ru" в листопаді 2023 року деанонімізувала особистість лідера хакерського угруповання KillNet, відомого під ніком Killmilk. За даними джерел видання, його справжнє ім'я — Микола Миколайович Серафимов. Він народився 16 травня 1993 року, одружений. Російські кореспонденти розповіли, що за словами хактивіста Abbadon Серафимов був засуджений за розповсюдження, незаконне виробництво, збут чи пересилання наркотичних чи психотропних речовин і відбував покарання в Башкортостані, проте офіційного підтвердження цьому знайти не вдалося. Сам KillMilk не підтверджував, але й не спростовував повідомлення про свою особистість.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України у 2022 році KillNet встали на бік Кремля та здійснювала DDoS-атаки на Федеральну податкову службу США, банківські системи країн ЄС, американську збройну компанію Lockheed Martin й інші цілі в західних країнах. При цьому з 2023 року російські хакери почали висловлюватися проти Killmilk, звинувачувати його в атаках на інфраструктуру РФ, шахрайстві й порушенні хакерської етики.

Нагадаємо, 28 липня хакери атакували "Аерофлот" і спричинили пасажирський колапс у російських аеропортах. Відповідальність за кіберудар взяли на себе угруповання Silent Crow і "КіберПартизани" з Білорусі. Активісти розповіли, що під час атаки на "Аерофлот" отримали доступ до корпоративної мережі та заволоділи даними з персональних комп'ютерів співробітників і вищого керівництва, зокрема прослуховування співробітників і робочі пошти.

ЗМІ 29 липня писали про масовану кібератаку на Францію. За словами журналістів, хакер Neferpitou вкрав конфіденційні дані французької оборонної компанії Naval Group про підводні човни і ядерну зброю.