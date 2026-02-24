"Существует высокий риск эскалации": РФ может готовить атаки по энергетике ЕС в ближайшие 2 года, — СМИ

Европейские государства должны быть готовы к растущим угрозам их энергетической инфраструктуре со стороны России и связанных с ней хакерских групп. Бывший аналитик ЦРУ предупреждает, что Москва может расширять кибератаки на энергетические объекты за пределами Украины, чтобы "проверить" единство НАТО.

Как сообщает издание Semafor Exclusive, бывший аналитик ЦРУ и ныне старший эксперт по киберугрозам в компании Recorded Future Челси Седербаум, в своем новом отчете отмечает, что европейские государства должны усилить меры безопасности в сфере энергетики, поскольку Россия может расширять свои операции за пределы Украины.

По ее словам, в конце декабря Польшу всколыхнула серия кибератак на энергетические объекты, и, в частности, это может свидетельствовать о готовности Кремля "проверять" единство стран НАТО и искать слабые места в европейской инфраструктуре.

"А поскольку президент России Владимир Путин разочарован медленным прогрессом в Украине и ожидает, что политический ландшафт в США после промежуточных выборов может быть менее склонным к благоприятным отношениям с Москвой, "существует высокий риск эскалации со стороны России в течение следующих двух лет", — говорится в публикации.

При этом, как объясняет Седербаум, речь идет не о массированных военных ударах вроде украинских, а о более "изощренных" методах давления. В частности, это могут быть скоординированные кибератаки на энергосети, полеты беспилотников возле критических объектов и контролируемые Кремлем информационные кампании.

Она добавляет, что быстрый переход континента на импорт газа и возобновляемые источники энергии уменьшил традиционную возможность России использовать поставки ископаемого топлива как механизм политического влияния.

Ранее, по данным издания Kyiv Independent, глава компании ДТЭК Максим Тимченко отмечал, что Европа и страны НАТО должны серьезно подготовиться к возможным российским атакам на энергетическую инфраструктуру в случае обострения конфликта с Россией. По его словам, европейским правительствам и энергетическим компаниям следует ориентироваться на опыт Украины и не недооценивать угрозы, поступающие из Кремля. Он добавил, что пришло время отнестись к этим рискам максимально ответственно и усилить меры защиты энергосистем.

"Учитесь у нас и не недооценивайте угрозу, исходящую из России", — отметил он.

Напомним, что, как писало издание Reuters, украинская экономика переживает один из самых тяжелых этапов с начала полномасштабного вторжения из-за массированных ударов России по энергетической инфраструктуре. В частности, постоянные перебои с электроснабжением заставляют промышленные предприятия сокращать производство, увеличивают расходы и ухудшают экономические прогнозы. В общем, нестабильность энергоснабжения влияет на все отрасли — от металлургии и строительства до пищевой промышленности и малых предприятий по всей стране.

Также Фокус писал, что 23 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо остановил аварийный импорт электроэнергии в Украину из-за проблем с поставками нефти по трубопроводу "Дружба".