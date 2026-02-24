"Існує високий ризик ескалації": РФ може готувати атаки по енергетиці ЄС у найближчі 2 роки, — ЗМІ

Європейські держави повинні бути готові до зростаючих загроз їхній енергетичній інфраструктурі з боку Росії та пов’язаних з нею хакерських груп. Колишній аналітик ЦРУ попереджає, що Москва може розширювати кібератаки на енергетичні об’єкти за межами України, аби "перевірити" єдність НАТО.

Як повідомляє видання Semafor Exclusive, колишня аналітикиня ЦРУ і нині старший експерт з кіберзагроз у компанії Recorded Future Челсі Седербаум, у своєму новому звіті наголошує, що європейські держави повинні посилити заходи безпеки у сфері енергетики, оскільки Росія може розширювати свої операції за межі України.

За її словами, наприкінці грудня Польщу сколихнула серія кібератак на енергетичні об’єкти, і, зокрема, це може свідчити про готовність Кремля "перевіряти" єдність країн НАТО та шукати слабкі місця у європейській інфраструктурі.

"А оскільки президент Росії Володимир Путін розчарований повільним прогресом в Україні та очікує, що політичний ландшафт у США після проміжних виборів може бути менш схильним до сприятливих відносин з Москвою, "існує високий ризик ескалації з боку Росії протягом наступних двох років", — йдеться в публікації.

При цьому, як пояснює Седербаум, йдеться не про масовані військові удари на зразок українських, а про більш "витончен"і методи тиску. Зокрема, це можуть бути скоординовані кібератаки на енергомережі, польоти безпілотників біля критичних об’єктів та контрольовані Кремлем інформаційні кампанії.

Вона додає, що швидкий перехід континенту на імпорт газу та відновлювані джерела енергії зменшив традиційну можливість Росії використовувати постачання викопного палива як механізм політичного впливу.

Раніше, за даними видання Kyiv Independent, голова компанії ДТЕК Максим Тімченко наголошував, що Європа та країни НАТО мають серйозно підготуватися до можливих російських атак на енергетичну інфраструктуру у разі загострення конфлікту з Росією. За його словами, європейським урядам та енергетичним компаніям слід орієнтуватися на досвід України і не недооцінювати загрози, що надходять із Кремля. Він додав, що настав час поставитися до цих ризиків максимально відповідально та посилити заходи захисту енергосистем.

"Вчіться у нас і не недооцінюйте загрозу, що виходить з Росії", — зауважив він.

Нагадаємо, що, як писало видання Reuters, українська економіка переживає один із найважчих етапів з початку повномасштабного вторгнення через масовані удари Росії по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, постійні перебої з електропостачанням змушують промислові підприємства скорочувати виробництво, збільшують витрати та погіршують економічні прогнози. Загалом, нестабільність енергопостачання впливає на всі галузі — від металургії та будівництва до харчової промисловості та малих підприємств по всій країні.

Також Фокус писав, що 23 лютого прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зупинив аварійний імпорт електроенергії до України через проблеми з постачанням нафти трубопроводом "Дружба".