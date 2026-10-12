Хакеры устроили необычный коллапс во Франции: ущерб достигает миллионов евро

В Париже кибератака привела к аварии в холодильной системе во Франции. Хакеры вывели из строя холодильные системы в сотнях супермаркетов по всей стране. В результате тонны продуктов испортились и оказались на свалках.

Пострадали до 200 магазинов Intermarché и почти 100 супермаркетов Coopérative U, пишет Bild.

Злоумышленники удаленно взломали сетевые системы охлаждения, что привело к их размораживанию, сообщил представитель компании Intermarché. По данным прокуратуры, это была масштабная кибератака на сетевые системы охлаждения нескольких крупных супермаркетов по всей стране. В некоторых супермаркетах в результате атаки даже вспыхнули пожары. Расследованием занялось подразделение по борьбе с киберпреступностью.

Как правило, холодильные установки оснащены функцией автоматической разморозки, которая удаляет накопившийся иней. По словам экспертов, эти системы можно запрограммировать на разморозку в течение 24 часов. Но хакеры перепрограммировали систему на непрерывную разморозку при температуре 50 градусов по Цельсию.

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Также пострадали супермаркеты, принадлежащие компаниям E.Leclerc, Monoprix и Carrefour. Хакеры атаковали холодильные системы, произведенные датской компанией Danfoss. По данным Intermarché, страховые компании не покрывают такие убытки.

СМИ сообщают, что убытки достигают нескольких миллионов евро.

Напомним, что Нобелевский комитет заявил, что на него напали хакеры.

Кроме того, в сети распространяется информация о возможном масштабном взломе систем сети супермаркетов "АТБ" и утечке конфиденциальных данных. В качестве "доказательства" злоумышленники публикуют архив материалов и скриншот с требованиями выкупа.