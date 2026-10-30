Криптовалютная биржа Binance подверглась масштабной кибератаке: хакеры могли вывести миллиарды долларов

Вечером 29 октября с крупной криптовалютной биржи Binance было выведено более 2 млрд долларов в Ethereum (ETH) и токенах из "горячих" кошельков. Вероятный взлом привёл к заморозке средств и резкому падению цен на цифровые активы.

Средства в Ethereum и других токенах были выведены из двух онлайн-кошельков биржи на адрес, который, как утверждается, был создан за несколько часов до инцидента. Об этом сообщает издание BeInCrypto.

Сначала в 20:24 в четверг в рамках одной транзакции было переведено 167 464 ETH, что, по оценке Etherscan, составляет примерно $388 млн, из кошелька с пометкой Binance 14. В то же время на этот адрес было переведено 63 различных токена, в том числе около $1,6 млрд в Tether (USDT).

Через 24 секунды кошелек Binance 16 перевел ещё 28 005 ETH на тот же адрес. В течение 15 минут 195 460 ETH, около $450 млн, были переведены на ещё один новый кошелек, которого не существовало до 29 октября.

Видео дня

Аналитики пишут, что переводы инициировал кошелек, единственным источником поступлений которого является сервис Tornado Cash. В целом, как пишут в сети, сумма предположительно похищенных средств якобы уже составила около 5 млрд долларов.

Криптовалюта стремительно падает

На фоне сообщений о возможном взломе Binance аналитики начали отмечать снижение на криптовалютном рынке. Издание Bloomberg пишет, что курс биткоина по состоянию на вечер четверга упал на 3,7% — ниже 79 000 долларов, опустившись до самого низкого уровня с сентября. Также наблюдается снижение курса других криптовалют.

Американские акции на фоне последних новостей также начали падать, в частности индекс технологических компаний Nasdaq 100 упал почти на 1,4%.

Реакция основателя и компании

Основатель биржи Чанпэн Чжао в социальной сети X вскоре отреагировал на многочисленные сообщения о возможной хакерской атаке на Binance. Он сообщил, что средства пользователей находятся в безопасности, и поблагодарил компании Tether и Circle за быстрое замораживание похищенных стейблкоинов (Tether заблокировала около 971 млн долларов в USDT, Circle — около 823 млн долларов в USDC).

"Я больше не руковожу Binance, но как акционер надеюсь, что все средства пользователей будут полностью возмещены", — отметил Чжао.

В самой компании заявили, что начали расследование инцидента. По данным руководства Binance, вероятно, возникли проблемы с безопасностью, однако средства пользователей находятся в безопасности. В настоящее время сотрудники в срочном порядке проверяют данные.

Binance сделала официальное заявление после сообщений о взломе биржи Фото: Скрін

В то же время в компании предупредили о возможных действиях мошенников и призвали пользователей к осторожности.

Напомним, 12 октября издание Bild сообщило, что во Франции хакеры вывели из строя холодильные системы в сотнях супермаркетов, ущерб от чего составил миллионы евро.

Кроме того, недавно Национальная группа реагирования на киберинциденты CERT-UA при Госспецсвязи сообщила, что хакеры взломали 100 украинских сайтов.