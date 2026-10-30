Криптовалютная биржа Binance подверглась масштабной кибератаке: хакеры могли вывести миллиарды долларов
Вечером 29 октября с крупной криптовалютной биржи Binance было выведено более 2 млрд долларов в Ethereum (ETH) и токенах из "горячих" кошельков. Вероятный взлом привёл к заморозке средств и резкому падению цен на цифровые активы.
Средства в Ethereum и других токенах были выведены из двух онлайн-кошельков биржи на адрес, который, как утверждается, был создан за несколько часов до инцидента. Об этом сообщает издание BeInCrypto.
Сначала в 20:24 в четверг в рамках одной транзакции было переведено 167 464 ETH, что, по оценке Etherscan, составляет примерно $388 млн, из кошелька с пометкой Binance 14. В то же время на этот адрес было переведено 63 различных токена, в том числе около $1,6 млрд в Tether (USDT).
Через 24 секунды кошелек Binance 16 перевел ещё 28 005 ETH на тот же адрес. В течение 15 минут 195 460 ETH, около $450 млн, были переведены на ещё один новый кошелек, которого не существовало до 29 октября.
Аналитики пишут, что переводы инициировал кошелек, единственным источником поступлений которого является сервис Tornado Cash. В целом, как пишут в сети, сумма предположительно похищенных средств якобы уже составила около 5 млрд долларов.
Криптовалюта стремительно падает
На фоне сообщений о возможном взломе Binance аналитики начали отмечать снижение на криптовалютном рынке. Издание Bloomberg пишет, что курс биткоина по состоянию на вечер четверга упал на 3,7% — ниже 79 000 долларов, опустившись до самого низкого уровня с сентября. Также наблюдается снижение курса других криптовалют.
Американские акции на фоне последних новостей также начали падать, в частности индекс технологических компаний Nasdaq 100 упал почти на 1,4%.
Реакция основателя и компании
Основатель биржи Чанпэн Чжао в социальной сети X вскоре отреагировал на многочисленные сообщения о возможной хакерской атаке на Binance. Он сообщил, что средства пользователей находятся в безопасности, и поблагодарил компании Tether и Circle за быстрое замораживание похищенных стейблкоинов (Tether заблокировала около 971 млн долларов в USDT, Circle — около 823 млн долларов в USDC).
"Я больше не руковожу Binance, но как акционер надеюсь, что все средства пользователей будут полностью возмещены", — отметил Чжао.
В самой компании заявили, что начали расследование инцидента. По данным руководства Binance, вероятно, возникли проблемы с безопасностью, однако средства пользователей находятся в безопасности. В настоящее время сотрудники в срочном порядке проверяют данные.
В то же время в компании предупредили о возможных действиях мошенников и призвали пользователей к осторожности.
Напомним, 12 октября издание Bild сообщило, что во Франции хакеры вывели из строя холодильные системы в сотнях супермаркетов, ущерб от чего составил миллионы евро.
Кроме того, недавно Национальная группа реагирования на киберинциденты CERT-UA при Госспецсвязи сообщила, что хакеры взломали 100 украинских сайтов.