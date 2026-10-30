После инцидента с возможной кибератакой: Binance объявила о приостановке всех операций с средствами

После того как вечером 29 октября крупнейшую в мире криптовалютную биржу потрясла возможная хакерская кибератака, Binance объявила о приостановке всех операций, связанных с денежными средствами.

Binance приостановила как операции по пополнению, так и по выводу средств через криптобиржу, назвав это "превентивной мерой" в целях безопасности. Об этом компания сообщила на своей официальной странице в сети X в ночь на 30 октября по киевскому времени.

"В качестве меры предосторожности все операции по пополнению и снятию средств временно приостановлены, пока наша команда проводит проверки безопасности, блокирует средства и сотрудничает с правоохранительными органами", — заявили в компании.

Binance также пообещала покрыть все убытки, возникшие в результате инцидента. Полный отчет об обстоятельствах масштабного вывода средств из кошельков компания планирует обнародовать после завершения расследования.

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Binance приостановила все операции из-за возможной масштабной хакерской атаки Фото: Скрін

Binance ранее также заявила, что в настоящее время заморожены активы на сумму около 3 миллиардов долларов, но "эта цифра может продолжать расти".

Между тем, как пишет Bloomberg, на интернет-форумах активно обсуждались оценки ущерба и версии относительно механизма атаки, однако ни одна из них не имеет никаких подтверждений. Сервис отслеживания блокчейнов Arkham обнаружил кошельки, связанные с предполагаемым хакером, на которых хранится около 5,9 млрд долларов в цифровых активах. Однако аналитики отмечают, что эта цифра не обязательно соответствует сумме, похищенной с Binance.

"Слухи о взломе Binance, несомненно, приводят к падению цен на криптовалюты. Binance — настолько крупный игрок в криптосфере, что любой удар по доверию к нему является ударом по доверию к отрасли в целом, особенно с учётом того, что люди и так уже нервничают из-за растущих кибервозможностей искусственного интеллекта", — заявил Фредрик Коллинз, генеральный директор и соучредитель криптоплатформы Velo Data.

На данный момент неизвестно, кто стоит за хакерской атакой, и Binance не сообщила, получала ли она какие-либо предупреждения от хакеров.

Напомним, что перед этим с Binance было выведено более $2 млрд в Ethereum (ETH) и токенах из "горячих" кошельков. Средства в Ethereum и других токенах были выведены из двух онлайн-кошельков биржи на адрес, который якобы был создан за несколько часов до инцидента

Кроме того, ранее криптовалютная биржа Binance передала российским силовикам персональные данные ИТ-специалиста Юрия Беленького, который делал пожертвования в пользу ВСУ.