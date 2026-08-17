Донаты ВСУ обернулись уголовным делом: Binance передала РФ данные клиента

Криптовалютная биржа Binance передала российским силовикам персональные данные ИТ-специалиста Юрия Беленького и историю его транзакций. В России его обвиняют в финансировании ВСУ и "Азова".

Об этом сообщает российская правозащитная организация "Первый отдел".

По её данным, Следственный комитет РФ получил от Binance подробный отчёт об аккаунте Беленького.

Беленький с 2015 года жил в Болгарии, но регулярно приезжал в Россию. В сентябре 2025 года его задержали в аэропорту Шереметьево. Сначала ему инкриминировали "мелкое хулиганство", а после выхода из спецприемника задержали повторно — уже по статье о "финансировании терроризма".

Сначала ему перечислили шесть переводов на общую сумму 742,26 USDT (около 34,7 тыс. грн). Средства якобы направлялись на нужды ВСУ и полка "Азов". Адрес криптокошелька опубликовал журналист Аркадий Бабченко.

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В октябре 2025 года Следственный комитет направил Binance запрос в отношении шести пользователей, которые переводили средства на этот кошелек. В ответ биржа предоставила данные о Беленьком, начиная с момента регистрации аккаунта.

Согласно материалам "Первого отдела", в файле содержались персональные данные, копии паспорта РФ и болгарского ВНЖ, фотографии из KYC, информация об остатках на счетах, депозитах и выводе криптовалюты, P2P-операциях, Binance Pay и истории входов в аккаунт. Также содержались данные об устройствах, геолокации и других идентификаторах.

После получения отчета российские силовики выявили ещё девять переводов в адрес Бабченко. По данным правозащитников, эту информацию передали в ФСБ для решения вопроса о возбуждении дела по статье о "государственной измене". В итоговом обвинительном заключении Беленькому уже вменяют 15 переводов на сумму 1680,69 USDT.

Кроме того, Следственный комитет получил данные о пяти переводах на сумму 367,37 USDT в пользу организации "Справа громад" и о трёх переводах на сумму 311,40 USDT на украинскую криптовалютную биржу Kuna.

Родственники Беленького рассказали "Первому отделу", что его адвокат пытался проверить достоверность ответа Binance. В ответ биржа заявила, что не принимает юридические обращения по электронной почте. В то же время в службе поддержки Binance отметили, что информацию о пользователях правоохранительным органам предоставляют при наличии законных оснований, в частности постановления суда или другого эквивалентного документа.

Сам "Первый отдел" также обратился к Binance за комментарием. На бирже посоветовали ознакомиться с разделом 8 их политики конфиденциальности, где объясняется, как Binance передает данные пользователей государственным органам.

Сначала Беленький зарегистрировался на Binance по российскому паспорту. После введения санкций ЕС он предоставил бирже вид на жительство в Болгарии, чтобы продолжить пользоваться аккаунтом как клиент из Европы.

По данным "Первого отдела", на момент запроса Следственного комитета Binance находилась в статусе заявителя на получение европейской лицензии MiCA. Правозащитники считают, что передача данных российским органам без применения международного механизма правовой помощи может противоречить требованиям GDPR.

Правозащитники также напомнили, что в 2022 году агентство Reuters сообщало о передаче Binance данных пользователей российскому Росфинмониторингу. Тогда Binance опровергла эти обвинения и назвала утверждения о передаче данных пользователей российским силовикам ложными.

После инцидента с Беленьким "Первый отдел" назвал централизованные криптобиржи потенциальным источником риска для пользователей. В правозащитной организации отмечают, что такие платформы хранят персональные данные и историю транзакций клиентов, которые могут быть переданы по запросам правоохранительных органов.

Напомним, 34-летнего гражданина РФ Ивана Столбова приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за государственную измену в связи с 11 переводами на счет украинской организации. До задержания мужчина проживал в Ивано-Франковске, но летом 2025 года приехал в Екатеринбург навестить родных, после чего его задержали. Общая сумма переводов составила около 1100 гривен.

3 августа Высший антикоррупционный суд поместил под стражу бывшего госсекретаря МИД Александра Банькова до 30 сентября по делу о предполагаемом хищении более 37 млн гривен международной помощи для Украины. Впоследствии суд определил для него альтернативу в виде залога в размере 10 млн гривен.