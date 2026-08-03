Донаты для Украины "отмывали" через ГО: Экс-чиновника МИД Банькова отправили в СИЗО, — СМИ

Высший антикоррупционный суд 3 августа заключил под стражу бывшего госсекретаря МИД Александра Банькова до 30 сентября. Он подозревается в хищении международной помощи для Украины в начале полномасштабного вторжения РФ, с возможностью внесения залога в 10 миллионов гривен.

Об этом сообщил корреспондент "Общественного" из зала суда.

Рассмотрение вопроса о мере пресечения для Банькова длилось несколько заседаний — 29 и 31 июля.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил отправить экс-чиновника в СИЗО с альтернативой залогу в 15 миллионов гривен. Защита настаивала на более мягкой мере пресечения и заявляла, что предложенная сумма залога слишком велика.

В результате ВАКС частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения. Суд определил залог в 10 миллионов гривен, что на 5 миллионов меньше, чем просила прокуратура.

Что известно о деле

НАБУ и САП 27 июля сообщили о разоблачении организованной группы, подозреваемой в завладении более 37 млн грн международных пожертвований в поддержку Украины и легализации этих средств. По версии следствия схему организовал бывший государственный секретарь МИД.

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Следователи утверждают, что он убеждал международных доноров и работников иностранных дипломатических учреждений перечислять деньги на счет подконтрольной общественной организации. По данным экспертизы эти средства имели статус целевых бюджетных средств специального фонда МИД.

По информации НАБУ, в дальнейшем деньги переводили на счета связанных физических лиц-предпринимателей и компаний, после чего через конвертационные центры обналичивали. Следствие считает, что эти средства использовались для личного обогащения, а для сокрытия схемы изготовляли фиктивные письма и заключали грантовые соглашения с ложными сведениями.

Подозрения по делу получили пять человек, в том числе бывший госсекретарь МИД, которого следствие называет организатором схемы, его бывший руководитель аппарата, действующий дипломат, советник бывшего министра иностранных дел, руководитель подконтрольной ОО и бухгалтер организации.

В сообщении НАБУ имя эксгоссекретаря не называли, однако отмечали, что речь идет о должностном лице, занимавшем этот пост в 2020–2024 годах. В этот период государственным секретарем Министерства иностранных дел был Александр Баньков.

Ранее стало известно, что в июле Украина экстрадировала из Германии бывшего народного депутата VIII созыва, обвиняемого в легализации почти 20 млн грн и манипулировании на фондовом рынке. Также из Италии вернули экскеровщика финансового департамента одного из предприятий, которого подозревают в растрате почти 944 тыс. долларов.

Кроме того, НАБУ сообщило о новом подозрении бывшему топ-менеджеру "Энергоатома" по делу о масштабной коррупционной схеме. По данным следствия, он мог легализовать более 30 млн. грн. незаконно полученных средств, вложив их в элитную недвижимость, дорогие автомобили и другие предметы роскоши.