В деле фигурирует бывший госсекретарь МИД: НАБУ раскрыло хищение 37 млн грн пожертвований для Украины

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили организованную группу, которую подозревают в хищении более 37 млн грн пожертвований в поддержку Украины и их легализации. По версии следствия, схему возглавлял бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины.

Об этом сообщили в НАБУ.

По данным следствия, бывший госсекретарь МИД убеждал международных доноров и сотрудников зарубежных дипломатических учреждений перечислять финансовую помощь на счет подконтрольной общественной организации. Экспертиза установила, что эти средства юридически имели статус целевых бюджетных средств специального фонда МИД.

По информации НАБУ, в дальнейшем деньги перечислялись на счета подконтрольных физических лиц-предпринимателей и компаний, после чего через конвертационные центры обналичивались. Отмытые средства, как утверждает следствие, участники схемы использовали для собственного обогащения. Для создания видимости законной деятельности общественной организации они также изготавливали фиктивные письма и заключали грантовые соглашения с ложными сведениями.

Відео дня

Следствие установило факт легализации средств на сумму свыше 37 млн грн, что на момент совершения преступления составляло примерно 1,28 млн долларов США. Подозрения были предъявлены бывшему государственному секретарю МИД (2020–2024 гг.), которого следствие считает организатором схемы, бывшему руководителю его аппарата, нынешний дипломатический сотрудник, советник бывшего министра иностранных дел и руководитель подконтрольной общественной организации, а также бухгалтер этой организации.

В НАБУ отметили, что при раскрытии преступления использовались материалы Государственной аудиторской службы Украины. Расследование продолжается, правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства дела.

О ком может идти речь

Имя бывшего государственного секретаря МИД в НАБУ не назвали. В то же время в сообщении указано, что речь идет о чиновнике, занимавшем эту должность в 2020–2024 годах. В этот период государственным секретарем Министерства иностранных дел был Александр Баньков. Это подтверждают документы Кабинета Министров Украины об оценке деятельности государственных секретарей, а также информация на сайте МИД.

Бывший государственный секретарь МИД Александр Баньков Фото: Соцсети

Ранее сообщалось, что в июле Украина экстрадировала из Германии бывшего народного депутата 8-го созыва, которого обвиняют в отмывании почти 20 млн грн и манипулировании на фондовом рынке. Кроме того, из Италии в Украину вернули бывшего руководителя финансового департамента одного из предприятий, которого подозревают в растрате почти 944 тыс. долларов.

Также сообщалось, что бывшему топ-менеджеру "Энергоатома" предъявили новое подозрение по делу о масштабной коррупционной схеме на государственном предприятии. По версии НАБУ, он мог легализовать более 30 млн грн незаконно полученных средств, инвестировав их в элитную недвижимость, дорогие автомобили и другие предметы роскоши.