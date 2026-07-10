Купил виллу на Бали на деньги из схемы: НАБУ объявило новое подозрение экс-директору "Энергоатома"

Бывший топ-менеджер "Энергоатома" получил подозрение по делу о масштабной коррупции в государственной компании. По версии правоохранительных органов, после получения незаконных доходов он вложил более 30 млн грн в дорогую недвижимость, элитные автомобили и предметы роскоши, пытаясь скрыть происхождение средств.

Об этом сообщили в публикации на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины, где рассказали о новых результатах расследования дела о предполагаемой деятельности преступной организации, которая, по данным следствия, действовала в АО "НАЭК "Энергоатом"".

Новое подозрение касается бывшего исполнительного директора по физической защите и безопасности предприятия, который в материалах уголовного дела фигурирует под псевдонимом "Тенор". Народный депутат Алексей Гончаренко уточнил, что речь идет о бывшем должностном лице "Энергоатома" Дмитрии Басове.

По данным следователей, в период с 2023 по 2025 год бывший чиновник, вероятно, легализовал более 30 млн грн, которые, как полагает следствие, были получены благодаря коррупционной схеме "шлагбаум". Именно эту схему правоохранители раскрыли в ходе масштабной операции "Мидас", о результатах которой стало известно осенью прошлого года.

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Следствие утверждает, что значительная часть этих средств была потрачена на приобретение дорогостоящих активов. В частности, речь идет о двух автомобилях Mercedes-Benz общей стоимостью более 8 млн грн, элитной недвижимости в Украине, а также жилье на индонезийском острове Бали. Общая стоимость этой недвижимости, по оценке правоохранительных органов, превышает 19 млн грн в эквиваленте. Кроме того, фигурант, по данным НАБУ, приобретал и другие предметы роскоши.

В Бюро отмечают, что для сокрытия происхождения денег использовались операции с криптовалютой. При этом дорогостоящее имущество оформлялось не на самого подозреваемого, а на близкое ему лицо, что, по мнению следствия, должно было затруднить выявление активов и их связи с владельцем.

Действия бывшего чиновника квалифицировали по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины — легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

В НАБУ напомнили, что операция "Мидас" была проведена в ноябре 2025 года. Тогда первые подозрения были предъявлены семи фигурантам, среди которых были "Тенор" и "Рокет". Впоследствии список подозреваемых пополнили бывший вице-премьер-министр Украины и экс-министр энергетики.

Расследование по этому делу продолжается, а правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства предполагаемой деятельности участников коррупционной схемы.

В прошлом году Фокус писал , что Высший антикоррупционный суд поместил бывшего исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова под стражу на 60 суток с правом внесения залога в размере 40 млн грн. По версии следствия, он был одним из ключевых участников масштабной коррупционной схемы, а основанием для ареста, в частности, стало уничтожение мобильных телефонов, которые могли содержать доказательства по делу.

В частности, сообщалось, что во время заседания Дмитрий Басов, один из подозреваемых в участии в коррупционной схеме в "Энергоатоме", не смог назвать судье точное название своей должности в компании. Он сказал, что работает "экспертом экспертной группы по экспертным вопросам".

В июле ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП в отношении бывшего вице-премьер-министра и подозреваемого по тому же коррупционному делу Алексея Чернышова и отменил для него обязанность носить электронный браслет. В то же время суд оставил в силе другие процессуальные обязательства, в частности запрет общаться с отдельными фигурантами дела, необходимость сдать загранпаспорт и сообщать об изменении места жительства или работы.