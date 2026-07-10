Купив віллу на Балі за гроші зі схеми: НАБУ оголосило нову підозру ексдиректору "Енергоатому"

Колишній топменеджер "Енергоатому" отримав підозру у справі про масштабну корупцію в державній компанії. За версією правоохоронців, після отримання незаконних доходів він вклав понад 30 млн грн у дорогу нерухомість, елітні автомобілі та предмети розкоші, намагаючись приховати походження коштів.

Про це повідомили у публікації на сайті Національного антикорупційного бюро України, де розповіли про нові результати розслідування справи щодо ймовірної діяльності злочинної організації, яка, за даними слідства, діяла в АТ "НАЕК "Енергоатом".

Нова підозра стосується колишнього виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки підприємства, який у матеріалах кримінального провадження проходить під псевдонімом "Тенор". Народний депутат Олексій Гончаренко уточнив, що йдеться про колишнього посадовця "Енергоатому" Дмитра Басова.

За інформацією детективів, упродовж 2023–2025 років експосадовець, ймовірно, легалізував понад 30 млн грн, які, як вважає слідство, були отримані завдяки корупційній схемі "шлагбаум". Саме цю схему правоохоронці викрили під час масштабної операції "Мідас", про результати якої стало відомо восени минулого року.

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Слідство стверджує, що значна частина цих коштів була витрачена на придбання дорогих активів. Зокрема, йдеться про два автомобілі Mercedes-Benz загальною вартістю понад 8 млн грн, елітну нерухомість в Україні, а також житло на індонезійському острові Балі. Загальна вартість цієї нерухомості, за оцінкою правоохоронців, перевищує 19 млн грн в еквіваленті. Крім того, фігурант, за даними НАБУ, купував й інші предмети розкоші.

У Бюро зазначають, що для маскування походження грошей використовувалися криптовалютні операції. Водночас дороге майно оформлювали не на самого підозрюваного, а на близьку йому особу, що, на думку слідства, мало ускладнити виявлення активів та їхній зв'язок із власником.

Дії колишнього посадовця кваліфікували за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

У НАБУ нагадали, що операцію "Мідас" провели у листопаді 2025 року. Тоді перші підозри отримали сім фігурантів, серед яких були "Тенор" і "Рокет". Згодом список підозрюваних поповнили колишній віцепрем'єр-міністр України та ексміністр енергетики.

Розслідування у цій справі триває, а правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини ймовірної діяльності учасників корупційної схеми.

Торік Фокус писав, що Вищий антикорупційний суд відправив колишнього виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова під варту на 60 діб із правом внесення застави у 40 млн грн. За версією слідства, він був одним із ключових учасників масштабної корупційної схеми, а підставою для арешту, зокрема, стало знищення мобільних телефонів, які могли містити докази у справі.

Серед іншого повідомлялося, що під час засідання Дмитро Басов, один із підозрюваних в участі в корупційній схемі в "Енергоатомі", не зміг озвучити судді точну назву своєї посади в компанії. Він сказав, що працює "експертом експертної групи з експертних питань".

У липні ВАКС частково задовольнив клопотання прокурорів САП щодо колишнього віцепрем'єр-міністра й підозрюваного у цій же корупційній справі Олексія Чернишова та скасував для нього обов'язок носити електронний браслет. Водночас суд залишив чинними інші процесуальні обов'язки, зокрема заборону спілкуватися з окремими фігурантами справи, необхідність здати закордонний паспорт і повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.