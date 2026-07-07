З Олексія Чернишова знімуть електронний браслет: деталі рішення ВАКС

Слідчий суддя ВАКС Віктор Ногачевський ухвалив рішення не продовжувати для Олексія Чернишова обов'язок носити електронний браслет. Тому найближчим часом з колишнього посадовця браслет знімуть.

Вищий антикорупційний суд розглянув клопотання прокурора САП про продовження обов'язків колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову та задовольнив клопотання частково, повідомили у Центрі протидії корупції.

Слідчий суддя ВАКС Віктор Ногачевський ухвалив рішення не продовжувати для Чернишова обов'язок носити електронний браслет

Хоча суд вирішив не продовжувати обов'язок для Чернишова носити електронний браслет, проте продовжив такі обов'язки:

повідомляти про зміну місця проживання та роботи;

прибувати до детектива, прокурора, суду

утримуватись від спілкування з Тимуром Міндічем, Олександром Цукерманом та ще низкою осіб;

здати закордонний паспорт.

Рішення ухвалив слідчий суддя Віктор Ногачевський.

Нагадаємо, в листопаді 2025 року Олексію Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні в рамках операції "Мідас". У Центрі протидії корупції з посиланням на засідання суду зазначили, що у слідчих матеріалах у справі про можливу корупцію в Енергоатомі фігурує "Че Гевара" — це Олексій Чернишов. Детективи НАБУ задокументували передачу Чернишову понад 1,2 млн доларів та майже 100 тисяч євро готівкою.

Відео дня

Останню суму в 500 тисяч доларів передали вже дружині Чернишова після того, як він став підозрюваним НАБУ та САП в іншій справі.

23 червня 2025 року Олексію Чернишову оголосили про підозру у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди.

18 листопада представники САП у суді заявили, що підозрюють Чернишова в участі в корупційній схемі в енергетиці принаймні з 11 лютого по 9 травня 2025 року. І таким чином Чернишов отримав 55 млн гривень, вважають правоохоронці.

На початку грудня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила апеляційну скаргу колишнього віцепрем'єра, залишивши запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 51 млн гривень, цю заставу за нього внесли.

17 грудня ВАКС продовжив термін дії зобов'язань для Чернишова на два місяці. Нині цей строк продовжено до 4 серпня.

Нагадаємо, сам Олексій Чернишов у залі суду спростував свою причетність до злочинної організації Міндіча та заявив, що з більшістю фігурантів справи він особисто не знайомий.

Тим часом Фокус писав, як пов'язані Чернишов і Міндіч.