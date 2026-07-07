З Олексія Чернишова знімуть електронний браслет: деталі рішення ВАКС
Слідчий суддя ВАКС Віктор Ногачевський ухвалив рішення не продовжувати для Олексія Чернишова обов'язок носити електронний браслет. Тому найближчим часом з колишнього посадовця браслет знімуть.
Вищий антикорупційний суд розглянув клопотання прокурора САП про продовження обов'язків колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову та задовольнив клопотання частково, повідомили у Центрі протидії корупції.
Хоча суд вирішив не продовжувати обов'язок для Чернишова носити електронний браслет, проте продовжив такі обов'язки:
- повідомляти про зміну місця проживання та роботи;
- прибувати до детектива, прокурора, суду
- утримуватись від спілкування з Тимуром Міндічем, Олександром Цукерманом та ще низкою осіб;
- здати закордонний паспорт.
Рішення ухвалив слідчий суддя Віктор Ногачевський.
Нагадаємо, в листопаді 2025 року Олексію Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні в рамках операції "Мідас". У Центрі протидії корупції з посиланням на засідання суду зазначили, що у слідчих матеріалах у справі про можливу корупцію в Енергоатомі фігурує "Че Гевара" — це Олексій Чернишов. Детективи НАБУ задокументували передачу Чернишову понад 1,2 млн доларів та майже 100 тисяч євро готівкою.
Останню суму в 500 тисяч доларів передали вже дружині Чернишова після того, як він став підозрюваним НАБУ та САП в іншій справі.
23 червня 2025 року Олексію Чернишову оголосили про підозру у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди.
18 листопада представники САП у суді заявили, що підозрюють Чернишова в участі в корупційній схемі в енергетиці принаймні з 11 лютого по 9 травня 2025 року. І таким чином Чернишов отримав 55 млн гривень, вважають правоохоронці.
На початку грудня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила апеляційну скаргу колишнього віцепрем'єра, залишивши запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 51 млн гривень, цю заставу за нього внесли.
17 грудня ВАКС продовжив термін дії зобов'язань для Чернишова на два місяці. Нині цей строк продовжено до 4 серпня.
Нагадаємо, сам Олексій Чернишов у залі суду спростував свою причетність до злочинної організації Міндіча та заявив, що з більшістю фігурантів справи він особисто не знайомий.
Тим часом Фокус писав, як пов'язані Чернишов і Міндіч.