С Алексея Чернышова снимут электронный браслет: подробности решения ВАКС
Следственный судья ВАКС Виктор Ногачевский принял решение не продлевать для Алексея Чернышова обязательство носить электронный браслет. Поэтому в ближайшее время с бывшего чиновника браслет снимут.
Высший антикоррупционный суд рассмотрел ходатайство прокурора САП о продлении полномочий бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышова и удовлетворил ходатайство частично, сообщили в Центре противодействия коррупции.
Хотя суд постановил не продлевать обязанность Чернышова носить электронный браслет, он, тем не менее, продлил следующие обязательства:
- сообщать об изменении места жительства и работы;
- являться к детективу, прокурору, в суд
- воздерживаться от общения с Тимуром Миндичем, Александром Цукерманом и еще рядом лиц;
- сдать загранпаспорт.
Решение вынес следственный судья Виктор Ногачевский.
Напомним, в ноябре 2025 года Алексею Чернышову было предъявлено подозрение в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас". В Центре противодействия коррупции со ссылкой на судебное заседание отметили, что в следственных материалах по делу о возможной коррупции в "Энергоатоме" фигурирует "Че Гевара" — это Алексей Чернышов. Детективы НАБУ зафиксировали передачу Чернышову более 1,2 млн долларов и почти 100 тысяч евро наличными.
Последнюю сумму в размере 500 тысяч долларов передали уже супруге Чернышова после того, как он стал подозреваемым в НАБУ и САП по другому делу.
23 июня 2025 года Алексею Чернышову было предъявлено подозрение в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды.
18 ноября представители САП в суде заявили, что подозревают Чернышова в участии в коррупционной схеме в энергетике, по крайней мере, с 11 февраля по 9 мая 2025 года. И таким образом Чернышов получил 55 млн гривен, считают правоохранители.
В начале декабря Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила апелляционную жалобу бывшего вице-премьера, оставив меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под залог в размере 51 млн гривен, этот залог за него внесли.
17 декабря ВАКС продлил срок действия обязательств для Чернышова на два месяца. В настоящее время этот срок продлен до 4 августа.
Напомним, что сам Алексей Чернышов в зале суда опроверг свою причастность к преступной организации Миндича и заявил, что с большинством фигурантов дела он лично не знаком.
Между тем издание Фокус писало о том, чем связаны Чернышов и Миндич.