С Алексея Чернышова снимут электронный браслет: подробности решения ВАКС

Следственный судья ВАКС Виктор Ногачевский принял решение не продлевать для Алексея Чернышова обязательство носить электронный браслет. Поэтому в ближайшее время с бывшего чиновника браслет снимут.

Высший антикоррупционный суд рассмотрел ходатайство прокурора САП о продлении полномочий бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышова и удовлетворил ходатайство частично, сообщили в Центре противодействия коррупции.

Следственный судья ВАКС Виктор Ногачевский принял решение не продлевать для Чернышова обязательство носить электронный браслет

Хотя суд постановил не продлевать обязанность Чернышова носить электронный браслет, он, тем не менее, продлил следующие обязательства:

сообщать об изменении места жительства и работы;

являться к детективу, прокурору, в суд

воздерживаться от общения с Тимуром Миндичем, Александром Цукерманом и еще рядом лиц;

сдать загранпаспорт.

Решение вынес следственный судья Виктор Ногачевский.

Напомним, в ноябре 2025 года Алексею Чернышову было предъявлено подозрение в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас". В Центре противодействия коррупции со ссылкой на судебное заседание отметили, что в следственных материалах по делу о возможной коррупции в "Энергоатоме" фигурирует "Че Гевара" — это Алексей Чернышов. Детективы НАБУ зафиксировали передачу Чернышову более 1,2 млн долларов и почти 100 тысяч евро наличными.

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Последнюю сумму в размере 500 тысяч долларов передали уже супруге Чернышова после того, как он стал подозреваемым в НАБУ и САП по другому делу.

23 июня 2025 года Алексею Чернышову было предъявлено подозрение в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды.

18 ноября представители САП в суде заявили, что подозревают Чернышова в участии в коррупционной схеме в энергетике, по крайней мере, с 11 февраля по 9 мая 2025 года. И таким образом Чернышов получил 55 млн гривен, считают правоохранители.

В начале декабря Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила апелляционную жалобу бывшего вице-премьера, оставив меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под залог в размере 51 млн гривен, этот залог за него внесли.

17 декабря ВАКС продлил срок действия обязательств для Чернышова на два месяца. В настоящее время этот срок продлен до 4 августа.

Напомним, что сам Алексей Чернышов в зале суда опроверг свою причастность к преступной организации Миндича и заявил, что с большинством фигурантов дела он лично не знаком.

Между тем издание Фокус писало о том, чем связаны Чернышов и Миндич.