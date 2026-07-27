У справі фігурує ексдержсекретар МЗС: НАБУ викрило розкрадання 37 млн грн донатів для України

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили організовану групу, яку підозрюють у заволодінні понад 37 млн грн пожертв на підтримку України та їх легалізації. За версією слідства, схему очолював колишній державний секретар Міністерства закордонних справ України.

Про це повідомили у НАБУ.

За даними слідства, колишній держсекретар МЗС переконував міжнародних донорів і працівників закордонних дипломатичних установ переказувати фінансову допомогу на рахунок підконтрольної громадської організації. Експертиза встановила, що ці кошти юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС.

За інформацією НАБУ, надалі гроші перераховували на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців і компаній, після чого через конвертаційні центри переводили в готівку. Відмиті кошти, як стверджує слідство, учасники схеми використовували для власного збагачення. Для створення видимості законної діяльності ГО вони також виготовляли фіктивні листи та укладали грантові угоди з неправдивими відомостями.

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Слідство встановило легалізацію коштів на суму понад 37 млн грн, що на момент вчинення злочину становило приблизно 1,28 млн доларів США. Підозри отримали колишній державний секретар МЗС (2020–2024 років), якого слідство вважає організатором схеми, колишній керівник його апарату, нинішній дипломатичний працівник, радник колишнього міністра закордонних справ і керівник підконтрольної ГО, а також бухгалтер цієї організації.

У НАБУ зазначили, що під час викриття злочину використовували матеріали Державної аудиторської служби України. Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини справи.

Про кого може йти мова

Імені колишнього державного секретаря МЗС у НАБУ не назвали. Водночас у повідомленні зазначено, що йдеться про посадовця, який обіймав цю посаду у 2020–2024 роках. У цей період державним секретарем Міністерства закордонних справ був Олександр Баньков. Це підтверджують документи Кабінету Міністрів України про оцінювання діяльності державних секретарів, а також інформація на сайті МЗС.

Колишній державний секретар МЗС Олександр Баньков Фото: Соцмережі

Раніше повідомлялося, що в липні Україна екстрадувала з Німеччини колишнього народного депутата 8 скликання, якого обвинувачують у легалізації майже 20 млн грн і маніпулюванні на фондовому ринку. Крім того, з Італії до України повернули екскерівника фінансового департаменту одного з підприємств, якого підозрюють у розтраті майже 944 тис. доларів.

Також повідомлялося, що колишньому топменеджеру "Енергоатому" оголосили нову підозру у справі про масштабну корупційну схему на державному підприємстві. За версією НАБУ, він міг легалізувати понад 30 млн грн незаконно отриманих коштів, інвестувавши їх в елітну нерухомість, дорогі автомобілі та інші предмети розкоші.