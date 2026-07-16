Німеччина та Італія повернули Україні підозрюваних у мільйонних схемах екснардепа та фінансиста-втікача (фото)

З Німеччини до України цього тижня екстрадували екснардепа VIII скликання, обвинуваченого у маніпуляціях на фондовому ринку. ЗМІ пишуть, що йдеться про Руслана Демчака. Також з Італії вдалося повернути колишнього керівника фінансового департаменту підприємства.

Обоє роками намагалися уникнути відповідальності за багатомільйонні економічні злочини. Про це увечері повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

Там зазначили, що екстрадований колишній нардеп обвинувачується у пособництві в маніпулюванні на фондовому ринку та легалізації майже 20 млн гривень. "Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах пише, що це нардеп Верховної Ради України 8 скликання від "Блоку Петра Порошенка" Руслан Демчак, якого раніше затримали у Німеччині.

Як з'ясувало слідство, за його участі ще у 2017 році було проведено 71 циклічну операцію з облігаціями внутрішньої державної позики за допомогою брокерських компаній.

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"Ці угоди мали заздалегідь визначений результат і створювали лише видимість законного інвестиційного доходу", — зазначили в Офісі Генпрокурора.

У такий спосіб колишній нардеп міг легалізувати близько 19,8 млн грн. Обвинувальний акт щодо справи вже розглядається у суді.

Фото екстрадованого з Європи посадовця Фото: Офіс генерального прокурора

Також цього тижня з Італії було екстрадовано колишнього керівника фінансового департаменту підприємства, якого підозрюють у розтраті коштів підприємства та його акціонера, а також у використанні підроблених документів для отримання кредиту в іноземному банку. Через ці махінації сума збитків склала 944 тисячі доларів США.

"Для нас це принциповий результат, адже з 2022 року це лише третя екстрадиція, погоджена італійською стороною", — зауважили в Офісі Генпрокурора.

"Українська правда" дізналася, що екстрадованим посадовцем є М. Кириченко.

Україна екстрадувала з Європи двох підозрюваних у мільйонних фінансових схемах Фото: Офіс генерального прокурора

Наразі обоє підозрюваних у фінансових схемах перебувають в Україні. Один із них постане невдовзі перед судом, а щодо іншого наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 13 липня у Києві затримали комбрига 155-ї бригади Станіслава Лучанова.

Раніше у Службі безпеки України повідомили, що після вбивства Березовської затримали співробітника ГУР та експравоохоронця.