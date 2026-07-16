Германия и Италия экстрадировали в Украину подозреваемых в миллионных махинациях эксдепутата и беглого финансиста (фото)

На этой неделе из Германии в Украину экстрадировали бывшего депутата VIII созыва, обвиняемого в манипуляциях на фондовом рынке. СМИ сообщают, что речь идет о Руслане Демчаке. Также из Италии удалось вернуть бывшего руководителя финансового департамента предприятия.

Оба на протяжении многих лет пытались уйти от ответственности за многомиллионные экономические преступления. Об этом вечером сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

Там отметили, что экстрадированный бывший народный депутат обвиняется в пособничестве манипуляциям на фондовом рынке и отмывании почти 20 млн гривен. "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что речь идет о народном депутате Верховной Рады Украины 8-го созыва от "Блока Петра Порошенко" Руслане Демчаке, которого ранее задержали в Германии.

Как выяснило следствие, при его участии ещё в 2017 году было проведено 71 циклическую операцию с облигациями внутреннего государственного займа с помощью брокерских компаний.

Відео дня

"Эти сделки имели заранее определённый результат и создавали лишь видимость законного инвестиционного дохода", — отметили в Офисе генерального прокурора.

Таким образом бывший народный депутат мог легализовать около 19,8 млн грн. Обвинительный акт по этому делу уже рассматривается в суде.

Фото чиновника, экстрадированного из Европы Фото: Офис генерального прокурора

Также на этой неделе из Италии был экстрадирован бывший руководитель финансового департамента предприятия, которого подозревают в растрате средств предприятия и его акционера, а также в использовании поддельных документов для получения кредита в иностранном банке. В результате этих махинаций сумма убытков составила 944 тысячи долларов США.

"Для нас это принципиальный результат, ведь с 2022 года это лишь третья экстрадиция, согласованная итальянской стороной", — отметили в Офисе генерального прокурора.

"Украинская правда" узнала, что экстрадированным чиновником является М. Кириченко.

Украина экстрадировала из Европы двух подозреваемых в миллионных финансовых махинациях Фото: Офис генерального прокурора

В настоящее время оба подозреваемых в финансовых махинациях находятся в Украине. Один из них вскоре предстанет перед судом, а в отношении другого в настоящее время ведется досудебное расследование.

Напомним, 13 июля в Киеве был задержан командир 155-й бригады Станислав Лучанов.

Ранее в Службе безопасности Украины сообщили, что после убийства Березовской были задержаны сотрудник ГУР и бывший сотрудник правоохранительных органов.