Донати для України "відмивали" через ГО: Експосадовця МЗС Банькова відправили у СІЗО, — ЗМІ

Вищий антикорупційний суд 3 серпня взяв під варту колишнього держсекретаря МЗС Олександра Банькова до 30 вересня. Його підозрюють у розкраданні міжнародної допомоги для України на початку повномасштабного вторгнення РФ, із можливістю внесення застави у 10 мільйонів гривень.

Про це повідомив кореспондент “Суспільного” із зали суду.

Розгляд питання про запобіжний захід для Банькова тривав кілька засідань — 29 та 31 липня.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив відправити експосадовця до СІЗО з альтернативою застави у 15 мільйонів гривень. Захист наполягав на більш м’якому запобіжному заході та заявляв, що запропонована сума застави є завеликою.

У підсумку ВАКС частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення. Суд визначив заставу у 10 мільйонів гривень, що на 5 мільйонів менше, ніж просила прокуратура.

Що відомо про справу

НАБУ і САП 27 липня повідомили про викриття організованої групи, яку підозрюють у заволодінні понад 37 млн грн міжнародних пожертв на підтримку України та легалізації цих коштів. За версією слідства, схему організував колишній державний секретар МЗС.

Відео дня

Слідчі стверджують, що він переконував міжнародних донорів і працівників закордонних дипломатичних установ перераховувати гроші на рахунок підконтрольної громадської організації. За даними експертизи, ці кошти мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС.

За інформацією НАБУ, надалі гроші переказували на рахунки пов'язаних фізичних осіб-підприємців і компаній, після чого через конвертаційні центри переводили в готівку. Слідство вважає, що ці кошти використовували для особистого збагачення, а для приховування схеми виготовляли фіктивні листи та укладали грантові угоди з неправдивими відомостями.

Підозри у справі отримали п'ятеро людей, зокрема колишній держсекретар МЗС, якого слідство називає організатором схеми, його колишній керівник апарату, чинний дипломат, радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО та бухгалтер організації.

У повідомленні НАБУ ім'я ексдержсекретаря не називали, однак зазначали, що йдеться про посадовця, який обіймав цю посаду у 2020–2024 роках. У цей період державним секретарем Міністерства закордонних справ був Олександр Баньков.

Раніше стало відомо, що в липні Україна екстрадувала з Німеччини колишнього народного депутата VIII скликання, якого обвинувачують у легалізації майже 20 млн грн та маніпулюванні на фондовому ринку. Також з Італії повернули екскерівника фінансового департаменту одного з підприємств, якого підозрюють у розтраті майже 944 тис. доларів.

Крім того, НАБУ повідомило про нову підозру колишньому топменеджеру "Енергоатому" у справі про масштабну корупційну схему. За даними слідства, він міг легалізувати понад 30 млн грн незаконно отриманих коштів, вклавши їх в елітну нерухомість, дорогі автомобілі та інші предмети розкоші.