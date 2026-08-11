Приехал к родным в РФ и оказался за решеткой: жителя Ивано-Франковска приговорили за донаты Украине

34-летнего гражданина России Ивана Столбова приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за государственную измену в связи с "донатами" украинской организации. Как известно, до задержания мужчина проживал в Ивано-Франковске, а в Екатеринбург приехал, чтобы навестить родных.

В материале российского издания "Медиазона" говорится, что мужчину признали виновным по статье 275 Уголовного кодекса РФ о государственной измене и приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

По информации пресс-службы суда, уголовное дело против Столбова было возбуждено в связи с 11 транзакциями на счет одной из украинских организаций. Каждый перевод составлял примерно 100 гривен, то есть в общей сложности речь идет примерно о 1100 гривен.

Из текста приговора стало известно, что Столбов родился в российском Сарапуле и имеет гражданство РФ. При этом до ареста он постоянно проживал в Ивано-Франковске и не был зарегистрирован на территории России. Там мужчина работал менеджером по закупкам.

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Однако летом 2025 года мужчина приехал в Екатеринбург, чтобы навестить своих родственников. И уже по прибытии в город его задержали в аэропорту "Кольцово". Согласно данным судебных картотек, это произошло в начале июля.

После этого Столбова трижды подвергали административному аресту. Так, 2 июля 2025 года в отношении него составили протокол о мелком хулиганстве. А 16 июля мужчину вновь задержали по аналогичному протоколу, а также по обвинению в неповиновении сотруднику ФСБ. Кроме того, 30 июля произошло ещё одно задержание по тем же статьям.

Последние два раза Столбова задерживали уже на выходе из екатеринбургского спецприемника. В решениях Чкаловского суда указывалось, что мужчина около 8:30 утра якобы ругался возле здания, расположенного напротив спецприемника.

В то же время мать и сестра Столбова приехали в учреждение около 8:00, чтобы встретить его после освобождения, но так и не дождались. По их словам, примерно в 8:36 к воротам спецприемника подошли неизвестные люди в масках. Через четыре минуты они выехали с территории на автомобиле.

Как уточняет издание, адвокат Столбова в ходе судебного разбирательства заявила, что её подзащитного посадили в машину и вывезли непосредственно с территории спецприёмника. Комментировать дело "Медиазоне" она отказалась, сославшись на адвокатскую тайну.

В судебных материалах также отмечается, что Столбов страдает юношеской эпилепсией и с 17 лет принимает соответствующие лекарства.

В конце концов, после серии административных задержаний в отношении этого мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Основанием для обвинения послужили 11 переводов примерно по 100 гривен на счет украинской организации, за которые Свердловский областной суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима.

Напомним, что 3 августа Высший антикоррупционный суд поместил под стражу бывшего госсекретаря МИД Александра Банькова до 30 сентября по делу о предполагаемом хищении более 37 млн гривен международной помощи для Украины. Впоследствии суд определил альтернативу в виде залога в размере 10 млн гривен.

Также Фокус писал, что в Украине разоблачили двух мошенников, которые создали фейковую страницу командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, известного под позывным "Мадяр". Они выдавали себя за Героя Украины, публиковали подлинные видео военного и якобы собирали деньги для фронта.