Приїхав до рідних в РФ й опинисвя за гратами: мешканця Івано-Франківська засудили за донати Україні

34-річного громадянина Росії Івана Столбова засудили до 13 років колонії суворого режиму за державну зраду через "донати" українській організації. Як відомо,до затримання чоловік жив в Івано-Франківську, а до Єкатеринбурга приїхав, щоб провідати рідних.

У матеріалі російського видання "Медиазона" йдеться, чоловіка визнали винним за статтею 275 Кримінального кодексу РФ про державну зраду та призначили 13 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

За інформацією пресслужби суду, кримінальну справу проти Столбова відкрили через 11 транзакцій на рахунок однієї з українських організацій. Кожен переказ становив приблизно 100 гривень, тобто загалом йдеться орієнтовно про 1100 гривень.

Із тексту вироку стало відомо, що Столбов народився в російському Сарапулі та має громадянство РФ. Водночас до арешту він постійно жив в Івано-Франківську і не мав реєстрації на території Росії. Там чоловік працював менеджером із закупівель.

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Однак влітку 2025 року чоловік приїхав до Єкатеринбурга, аби провідати своїх родичів. І вже після прибуття до міста його затримали в аеропорту "Кольцово". За даними судових картотек, це сталося на початку липня.

Після цього Столбова тричі піддавали адміністративним арештам. Так, 2 липня 2025 року проти нього склали протокол про дрібне хуліганство. А 16 липня чоловіка знову затримали за аналогічним протоколом, а також за звинуваченням у непокорі співробітнику ФСБ. Крім того, 30 липня відбулося ще одне затримання за тими самими статтями.

Останні два рази Столбова затримували вже на виході з єкатеринбурзького спецприймальника. У рішеннях Чкаловського суду зазначалося, що чоловік близько 8:30 ранку нібито лаявся біля будівлі, розташованої навпроти спецприймальника.

Водночас мати та сестра Столбова приїжджали до установи близько 8:00, щоб зустріти його після звільнення, але так і не дочекалися. За їхніми словами, приблизно о 8:36 до воріт спецприймальника зайшли невідомі люди в масках. Через чотири хвилини вони виїхали з території автомобілем.

Як уточнює видання, адвокат Столбова під час судового розгляду заявляла, що її підзахисного посадили в машину та вивезли безпосередньо з території спецприймальника. Коментувати справу "Медиазоні" вона відмовилася, пославшись на адвокатську таємницю.

У судових матеріалах також зазначається, що Столбов має юнацьку епілепсію та з 17 років приймає відповідні ліки.

Зрештою, після серії адміністративних затримань проти чоловіка розпочали кримінальне переслідування за статтею про державну зраду. Основою обвинувачення стали 11 переказів приблизно по 100 гривень на рахунок української організації, за які Свердловський обласний суд призначив йому 13 років колонії суворого режиму.

Нагадаємо, що 3 серпня Вищий антикорупційний суд взяв під варту колишнього держсекретаря МЗС Олександра Банькова до 30 вересня у справі про ймовірне розкрадання понад 37 млн гривень міжнародної допомоги для України. Згодом, суд визначив альтернативу у вигляді застави в 10 млн гривень.

Також Фокус писав, що в Україні викрили двох шахраїв, які створили фейкову сторінку командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді, відомого під позивним "Мадяр". Вони видавали себе за Героя України, публікували справжні відео військового й нібито збирали гроші для фронту.