Збирали донати від імені "Мадяра": мешканці Одещини ошукали українців на мільйон гривень (фото)

В Україні викрили двох шахраїв, які створили фейкову сторінку командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді, відомого під позивним "Мадяр". Вони видавали себе за Героя України, публікували справжні відео військового й нібито збирали гроші для фронту. За даними слідства, лише за кілька місяців молодики встигли ошукати українців щонайменше на один мільйон гривень.

За інформацією Офісу Генерального прокурора, 17-річному та 20-річному мешканцям Одеси повідомлено про підозру у шахрайстві. Вони діяли за попередньою змовою, створивши у TikTok фейкові акаунти, де від імені Роберта Бровді закликали перераховувати кошти нібито на допомогу військовим. Насправді ж гроші надходили на їхні особисті рахунки та витрачалися на власні потреби.

Шахраї збирали донати з фейкового акаунта "Мадяра" в TikTok Фото: Національна поліція

Як повідомляє Національна поліція, шахраї створили кілька сторінок у TikTok, використовуючи реальні відео "Мадяра". Вони навіть копіювали стиль його звернень, щоб викликати довіру у користувачів. Наразі правоохоронцям відомо про щонайменше сімох постраждалих, які переказали кошти фігурантам.

Працівники кіберполіції встановили особи адміністраторів шахрайських акаунтів та їхні адреси. Обидва виявилися мешканцями Одещини, один із них — неповнолітній. Їм інкримінують ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене групою осіб із використанням електронно-обчислювальної техніки. Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.

Шахраї створили фейкову сторінку "Мадяра" у TikTok та збирати гроші Фото: Національна поліція Шахраї створили фейкову сторінку "Мадяра" у TikTok та збирати гроші Фото: Національна поліція

Реакція Мадяра на викриття шахраїв у TikTok

У свою чергу командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр") відреагував на ситуацію у своєму Telegram-каналі. Він наголосив, що шахраї вже тривалий час вводили людей в оману, попри неодноразові попередження: "Шахраї з TikTok тривалий час дурили, та й зараз дурять людей фейковими зборами від імені Мадяра. Хоча я ще сім місяців тому, у березні 2025-го, припинив будь-які збори. Писав про це під кожним постом і говорив звідусіль".

Він повідомив, що серед викритих — п’ятеро мешканців Одеси, і для них починається новий етап життя — "арештанський", адже покарання може сягати восьми років позбавлення волі.

Окрім цього, Бровді подякував правоохоронцям за роботу та зазначив, що саме завдяки зусиллям кіберполіції України злочин вдалося зупинити: "Кіберполіція Києва викрила цю шайку аферистів і довела справу до логічного фіналу. Дякую поліціянтам Святошинського райвідділу Києва за сумлінну службу".

Військовий також звернувся до українців із закликом бути пильними та не переказувати кошти на неперевірені збори, особливо в TikTok, який назвав "токсичною платформою".

"Люди, не перевіряючи, віддають свої важко зароблені гроші аферистам. А ті підривають довіру до справжніх волонтерів і військових, які дійсно потребують допомоги", — зауважив він.

На завершення "Мадяр" ще раз подякував кіберполіцейським і додав, що тим часом його бійці продовжують виконувати бойові завдання: "А птахи СБС тим часом дзьобнули саранчу. Ви вже в курсі".

