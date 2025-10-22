Собирали донаты от имени "Мадяра": мошенники обманули украинцев на миллион гривен (фото)

В Украине разоблачили двух мошенников, которые создали фейковую страницу командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, известного под позывным "Мадьяр". Они выдавали себя за Героя Украины, публиковали настоящие видео военного и якобы собирали деньги для фронта. По данным следствия, всего за несколько месяцев молодые люди успели обмануть украинцев минимум на один миллион гривен.

По информации Офиса Генерального прокурора, 17-летнему и 20-летнему жителям Одессы сообщено о подозрении в мошенничестве. Они действовали по предварительному сговору, создав в TikTok фейковые аккаунты, где от имени Роберта Бровди призывали перечислять средства якобы на помощь военным. На самом деле деньги поступали на их личные счета и тратились на собственные нужды.

Мошенники собирали донаты с фейкового аккаунта "Мадьяра" в TikTok Фото: Национальная полиция Мошенники собирали донаты с фейкового аккаунта "Мадьяра" в TikTok Фото: Национальная полиция

Как сообщает Национальная полиция, мошенники создали несколько страниц в TikTok, используя реальные видео "Мадьяра". Они даже копировали стиль его обращений, чтобы вызвать доверие у пользователей. Сейчас правоохранителям известно о по меньшей мере семи пострадавших, которые перевели средства фигурантам.

Работники киберполиции установили личности администраторов мошеннических аккаунтов и их адреса. Оба оказались жителями Одесской области, один из них — несовершеннолетний. Им инкриминируют ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное группой лиц с использованием электронно-вычислительной техники. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

Мошенники создали фейковую страницу "Мадьяра" в TikTok и собирать деньги Фото: Национальная полиция Мошенники создали фейковую страницу "Мадьяра" в TikTok и собирать деньги Фото: Национальная полиция

Реакция Мадьяра на разоблачение мошенников в TikTok

В свою очередь командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадьяр") отреагировал на ситуацию в своем Telegram-канале. Он отметил, что мошенники уже длительное время вводили людей в заблуждение, несмотря на неоднократные предупреждения: "Мошенники с TikTok длительное время обманывали, да и сейчас обманывают людей фейковыми сборами от имени Мадьяра. Хотя я еще семь месяцев назад, в марте 2025-го, прекратил любые сборы. Писал об этом под каждым постом и говорил отовсюду".

Он сообщил, что среди разоблаченных — пятеро жителей Одессы, и для них начинается новый этап жизни — "арештанский", ведь наказание может достигать восьми лет лишения свободы.

Кроме этого, Бровди поблагодарил правоохранителей за работу и отметил, что именно благодаря усилиям киберполиции Украины преступление удалось остановить: "Киберполиция Киева разоблачила эту шайку аферистов и довела дело до логического финала. Спасибо полицейским Святошинского райотдела Киева за добросовестную службу".

Военный также обратился к украинцам с призывом быть бдительными и не переводить средства на непроверенные сборы, особенно в TikTok, который назвал "токсичной платформой".

"Люди, не проверяя, отдают свои тяжело заработанные деньги аферистам. А те подрывают доверие к настоящим волонтерам и военным, которые действительно нуждаются в помощи", — отметил он.

В завершение "Мадьяр" еще раз поблагодарил киберполицейских и добавил, что тем временем его бойцы продолжают выполнять боевые задачи: "А птицы СБС тем временем клюнули саранчу. Вы уже в курсе".

