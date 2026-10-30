Після інциденту з можливою кібератакою: Binance оголосила про зупинення всіх операцій з коштами

Після того, як увечері 29 жовтня найбільшу у світі криптобіржу сколихнула можлива хакерська кібератака, Binance оголосила про призупинення всіх операцій, пов'язаних із грошима.

Binance призупинила як операції з поповнення, так і з виведення коштів через криптобіржу, назвавши це "запобіжним заходом" задля безпеки. Про це компанія повідомила на своїй офіційній сторінці у мережі X у ніч на 30 жовтня за київським часом.

"В ролі запобіжного заходу всі операції з поповнення та зняття коштів тимчасово призупинено, поки наша команда проводить перевірки безпеки, блокує кошти та співпрацює з правоохоронними органами", — заявили у компанії.

Binance також пообіцяла покрити всі збитки, що виникли внаслідок інциденту. Цілковитий звіт про обставини масштабного виведення з гаманців компанія планує оприлюднити після завершення розслідування.

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Binance призупинила всі операції через можливу масштабну хакерську атаку Фото: Скрін

Binance перед цим також заявила, що наразі заморожено активи на суму близько 3 мільярдів доларів, але "ця цифра може продовжувати зростати".

Тим часом, як пише Bloomberg, на інтернет-форумах активно обговорювалися оцінки збитків та версії щодо механізму атаки, проте жодна з них не має жодних підтверджень. Сервіс відстеження блокчейнів Arkham виявив гаманці, пов’язані з імовірним хакером, на яких зберігається близько 5,9 млрд доларів у цифрових активах. Однак аналітики наголошують, що ця цифра необов'язково відповідає сумі, яку було викрадено з Binance.

"Чутки про злам Binance, безперечно, спричиняють падіння цін на криптовалюти. Binance — такий гігант у криптосфері, що будь-який удар по довірі до нього є ударом по довірі до галузі в цілому, особливо з огляду на те, що люди й так вже нервують через кіберможливості штучного інтелекту, які зростають", — заявив Фредрік Коллінз, генеральний директор та співзасновник криптоплатформи Velo Data.

Наразі незрозуміло, хто стоїть за хакерською атакою, і Binance не повідомила, чи отримувала вона будь-які попередження від хакерів.

Нагадаємо, перед цим з Binance було виведено понад $2 млрд у Ethereum (ETH) та токенах з гарячих гаманців. Кошти в Ethereum та інших токенах вивели з двох онлайн-гаманців біржі на адресу, яку нібито створили за кілька годин до інциденту

Також раніше криптобіржа Binance передала російським силовикам персональні дані IT-фахівця Юрія Беленького, який робив донати на ЗСУ.