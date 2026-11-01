Хто вкрав понад 6 млрд доларів з Binance: у ФБР знайшли винуватців

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) оприлюднило дані розслідування щодо масштабної крадіжки коштів з криптовалютної біржі Binance, яка сколихнула світ цими днями. У ньому фігують хакери з Північної Кореї.

У звіті ФБР щодо крадіжки йдеться, що за неї відповідальна група хакерів, яку називають TraderTraitor. Інформацію про це оприлюднили на сайті бюро розслідувань США 31 жовтня.

ФБР спільно з партнерами зі Служби охорони президента США (USSS) та Кримінального розслідувального управління Податкової служби США (IRS-CI) з'ясувало, що північнокорейські хакери конвертують викрадені активи переважно у криптовалюті Ethereum (ETH). При цьому розслідувачі передбачають, що наступний етап відмивання крадених коштів відбудеться шляхом конвертації за допомогою DeFi та сервісів миттєвого обміну.

ФБР, USSS та IRS-CI закликали операторів блокувати транзакції, які відбуваються за визначеними адресами хакерів. Відповідні адреси бюро оприлюднило на своєму сайті.

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Що передувало

Пізно увечері 29 жовтня найбільша криптовалютна біржа Binance зазнала масштабної хакерської атаки. Аналітики повідомили про можливу крадіжку зловмисниками кількох мільярдів доларів, які раптово вивели з гарячих гаманців. На тлі цього криптовалютний ринок почав стрімко падати вниз.

Невдовзі Binance оголосила про зупинення всіх операцій з коштами. Компанія поставила на паузу як операції з поповнення, так і з виведення коштів через криптобіржу, назвавши це "запобіжним заходом" задля безпеки.

Варто нагадати також, що медіа CNN також припускало причетність хакерів з КНДР до масштабного зламу Binance.